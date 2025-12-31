Happy New Year 2026: सलमान, शाहरुख, करीना, अक्षय खन्ना और दीपिका पादुकोण- ये है सितारों का न्यू ईयर प्लान

Happy New Year 2026: साल 2026 आने ही वाला है और नए साल के जश्न के लिए बॉलीवुड सेलेब्स अलग-अलग डेस्टिनेशन पर निकल पड़े हैं. कोई विदेश में छुट्टियां मना रहा है तो कोई अपने देश में ही सादगी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है. फैंस भी जानने को उत्सुक हैं कि उनके फेवरेट सितारे नया साल कहां और कैसे मना रहे हैं. हम आपको ऐसे ही कुछ बड़े सेलेब्स की लिस्ट बता रहे हैं और साथ ही यह भी कि वे 2026 का स्वागत किस देश में कर रहे हैं. इस पोस्ट में हम आपको सलमान से लेकर करीना कपूर तक का न्यू ईयर प्लान बताने जा रहे हैं.

दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण इस बार नया साल अमेरिका में मना रही हैं. वह वहां फैमिली और करीबी दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए गई हैं.

अर्जुन कपूर

अर्जुन कपूर ने न्यू ईयर वेकेशन के लिए एम्स्टर्डम को चुना है. सोशल मीडिया पर उनके ट्रैवल अपडेट्स फैंस के बीच चर्चा में हैं.

सलमान खान

सलमान खान इस बार विदेश नहीं, बल्कि जामनगर में नया साल मना रहे हैं. बताया जा रहा है कि वह अंबानी परिवार के नए साल के जश्न में शामिल होंगे.

शाहरुख खान

शाहरुख खान दुबई में 2026 के नए साल का भव्य जश्न मना रहे हैं. वह बुर्ज खलीफा में 8 दिनों तक चलने वाले एक मेगा न्यू ईयर फेस्टिवल को लीड करेंगे, जिसमें बॉलीवुड-प्रेरित शो, शानदार ड्रोन और फायरवर्क शो के साथ डाउनटाउन दुबई में ग्रैंड परेड शामिल है. इसे दुबई के इतिहास का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट स्पेक्टेकल बताया जा रहा है.

समांथा रुथ प्रभु

समांथा रुथ प्रभु नया साल पुर्तगाल में मना रही हैं. वह अपने हनीमून के लिए वहां गई थीं और सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट के जरिए फैंस संग जुड़ी हुई हैं.

करीना कपूर

करीना कपूर खान इस बार स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही हैं. बर्फीली वादियों में उनका फैमिली वेकेशन खास माना जा रहा है.

अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना इन दिनों धुरंधर की सक्सेस को एन्जॉय कर रहे हैं. अक्षय खन्ना बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं और अक्सर घर पर ही ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि वह 2026 का स्वागत भी अपने घर पर ही करेंगे.