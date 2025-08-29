विज्ञापन
विशेष लिंक

7 दिन बाद '7 फेरे' लेकर थाने पहुंची इंदौर की लापता श्रद्धा, पढ़िए पूरी कहानी

एडिशनल डीसीपी ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि श्रद्धा के परिजनों ने सार्थक पर शक जताया था. लेकिन  जब सार्थक से बातचीत की गई तो उसने बताया कि उनका झगड़ा चल रहा था, इसलिए उनकी बातचीत नहीं हो रही थी.

Read Time: 4 mins
Share
7 दिन बाद '7 फेरे' लेकर थाने पहुंची इंदौर की लापता श्रद्धा, पढ़िए पूरी कहानी
इंदौर की लापता श्रद्धा घर वापस लौटी.
  • इंदौर की श्रद्धा तिवारी सात दिनों से लापता थी और नाटकीय तरीके से अपने पति के साथ घर लौट आई है.
  • श्रद्धा ने अपने कॉलेज के इलेक्ट्रिशियन करणदीप सिंह से शादी कर ली है जो पालदा का रहने वाला है.
  • श्रद्धा शुक्रवार को एमआईजी थाने पहुंची जहां पुलिस उससे और उसके पति से पूछताछ कर रही है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
इंदौर:

इंदौर के श्रद्धा तिवारी केस में बड़ा मोड़ आ गया है. पिछले 7 दिनों से लापता श्रद्धा बड़े ही नाटकीय तरीके से घर वापस लौट आई है. वह अकेली नहीं लौटी. साथ अपने पति को भी लाई है. क्यों कि श्रद्धा ने शादी कर ली है, वो भी अपने ही कॉलेज के एक लड़के के साथ. लड़के का नाम करणदीप है. करण श्रद्धा के कॉलेज में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था. दोनों अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं. पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी. परिवार भी बेटी के लापता होने से काफी परेशान था.

ये भी पढ़ें- जापानी जूता ही नहीं, जिगरी दोस्ती में जुड़ रही 'चिप-AI', PM मोदी का मिशन | LIVE अपडेट्स

Latest and Breaking News on NDTV

घर लौट आई इंदौर की लापता बेटी

श्रद्धा शुक्रवार सुबह अपने पति के साथ इंदौर के एमआईजी थाने पहुंची. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी है. रायसेन और इंदौर, दोनों ही मामले एक जैसे निकले. पहले रायसेन की निकिता ने शादी कर ली थी और अब श्रद्धा ने भी शादी कर ली है. जबकि पुलिस उनको लापता मानकर ढूंढती रही. नाटकीयतरीके से वह शादी करके वापस इंदौर लौट आई है. 

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस को गुरुवार देर रात पता चला था कि श्रद्धा मंदसौर में है और उसका अपने माता-पिता से संपर्क हुआ है. बता दें कि बेटी के लापता होने के बाद से परिवार बहुत ही परेशान था. श्रद्धा तिवारी का पता बताने वाले को उसके माता पिता ने 51 हजार का इनाम देने का ऐलान किया था. साथ ही घर के बाहर उसकी तस्वीर भी टोटके तौर पर उल्टी लटकाई गई थी.

लापता श्रद्धा ने तो शादी कर ली, परिवार को पता भी नहीं

श्रद्धा तिवारी पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से लापता थी. बता दें कि श्रद्धा इंदौर रेलवे स्टेशन से रतलाम के लिए रवाना हुई थी.  अब पता चला है कि उसने अपने कॉलेज के करनदीप सिंह से शादी कर ली है. करण उसके कॉलेज में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था. वह इंदौर के पालदा का रहने वाला है. अब वह थाने में पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवा रही है. वह इस वक्त एमआईजी थाने में मौजूद है.

Latest and Breaking News on NDTV

एडिशनल डीसीपी ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि श्रद्धा के परिजनों ने सार्थक पर शक जताया था. लेकिन  जब सार्थक से बातचीत की गई तो उसने बताया कि उनका झगड़ा चल रहा था, इसलिए उनकी बातचीत नहीं हो रही थी.

करण संग इंदौर से मंदसौर गई, कर ली शादी

श्रद्धा अपने परिजनों के साथ सुबह एमआईजी थाना पहुंची, फिलहाल उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक सार्थक ने श्रद्धा को रेलवे स्टेशन पर मिलने बुलाया था. पर जब सार्थक नहीं आया तो श्रद्धा ट्रेन में अकेले चढ़ गई. रास्ते में उसे अपना दोस्त करण मिला. जिसके साथ महेश्वर मंडलेश्वर चली गई. वहां पर दोनों ने शादी कर ली, जिसके बाद दोनों इंदौर वापस लौट आए.पुलिस फिलहाल करण और श्रद्धा के साथ हरी उनके परिवार से भी पूछताछ कर रही है. 

बेटियों को ये हुआ क्या?

सवाल यही है कि मध्य प्रदेश की बेटियों को ये हो क्या गया है. पहले कटनी की अर्चना, फिर रायसेन की निकिता और बाद में इंदौर की श्रद्धा. ये तीनों ही बेटियां जब गायब हुईं तो पुलिस प्रशासन इनको ढूढ़ने में जुट गया. अर्चना तो पटवारी से शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए घर से भागी. लेकिन निकिता और श्रद्धा तो मर्जी से शादी करने के लिए घर से भाग गईं. जबकि परिवार और पुलिस परेशान होती रही. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Madhya Pradesh News, Indore Missing Case, Shraddha Tiwari Missing, Indore Police, Shraddha Tiwari
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com