सालों का सपना हुआ सच... NDTV अवॉर्ड मंच से हरमनप्रीत कौर ने बयां किया वर्ल्ड कप जीत का संघर्ष

NDTV Indian of the Year 2025 : 2025 महिला विश्व कप में ऐतिहासिक सफलता हासिल करने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम को NDTV 'स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर' पुरस्कार से नवाजा गया है. मुख्य कोच अमोल मुजुमदार की गरिमामयी उपस्थिति में कप्तान हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स ने पूरी टीम की ओर से यह प्रतिष्ठित सम्मान ग्रहण किया. यह पुरस्कार टीम की साल भर की कड़ी मेहनत और विश्व पटल पर उनके शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, "हमारी टीम को इस अवॉर्ड से सम्मानित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. यह अवॉर्ड हमारे लिए बहुत मायने रखता है. इस टीम से मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिला है. अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए हमने बहुत कड़ी मेहनत की है. जिस सपने को हमने सालों से देखा, मैं आज उसका हिस्सा बनकर गौरवान्वित हूं. मैं अपनी टीम की आभारी हूं और फिलहाल मेरे पास अपनी खुशी जाहिर करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं."

वहीं, कप्तान हरमनप्रीत कौर के बारे में जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा कि कैच छोड़ने पर उसने मुझ पर कभी चिल्लाई नहीं. मैदान पर उसका व्यक्तित्व ही उसे दूसरों से अलग बनाता है. वह मैदान पर दिखाई देने वाली आक्रामकता को मैदान के बाहर नहीं ले जाती.

आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने कहा कि मैं यह पुरस्कार हमारी सभी लड़कियों को समर्पित करना चाहता हूं. कोच अमोल मुजुमदार भी अपने योगदान के लिए बहुत श्रेय के पात्र हैं. 2019 से हमने महिला क्रिकेट में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं. हमने घरेलू फीस में 700 प्रतिशत की वृद्धि की और अंतरराष्ट्रीय वेतन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए.

