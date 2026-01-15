विज्ञापन
समुद्र में खदेड़कर पकड़ी गई पाकिस्तानी नाव 'अल-मदीना', 9 क्रू मेंबर हिरासत में

भारतीय कोस्ट गार्ड द्वारा चुनौती दिए जाने पर नाव पाकिस्तानी सीमा की ओर भागने की कोशिश कर रही थी. इसी दौरान आईसीजी के जहाज ने भारतीय जलक्षेत्र में नाव को रोका और उस पर चढ़कर तलाशी ली.

संदिग्ध पाकिस्तानी नाव जब्त.
  • भारतीय तटरक्षक बल ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास संदिग्ध पाकिस्तानी नाव को जब्त किया
  • पकड़ी गई नाव का नाम अल-मदीना है, जिस पर नौ सदस्यीय पाकिस्तानी चालक दल सवार था
  • नाव को भारतीय जलक्षेत्र में रोककर तलाशी ली गई और अब इसे गुजरात के पोरबंदर ले जाया जा रहा है
14 जनवरी की रात भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ने गश्त के दौरान अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास एक संदिग्ध पाकिस्तानी नाव देखी. आईसीजी ने भारतीय जल क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में पाकिस्तानी नाव को जब्त कर लिया. नाव का नाम अल-मदीना है,  जिस पर चालक दल के नौ सदस्य सवार थे. पकड़ी गई नाव अब गुजरात के पोरबंदर लाई जा रही है.

 खदेड़कर पकड़ी पाकिस्तानी नाव

गुजरात रक्षा विभाग के पीआरओ विंग कमांडर अभिषेक कुमार तिवारी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘14 जनवरी, 2026 को अरब सागर में गश्त के दौरान एक त्वरित और सटीक अभियान में, भारतीय तटरक्षक बल के एक जहाज ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के निकट भारतीय जलक्षेत्र में मछली पकड़ने वाली एक पाकिस्तानी नाव को देखा.''

भागने की कोशिश कर रही थी 'अद-मदीना'

कोस्ट गार्ड द्वारा चुनौती दिए जाने पर नाव पाकिस्तानी सीमा की ओर भागने की कोशिश कर रही थी. इसी दौरान आईसीजी के जहाज ने भारतीय जलक्षेत्र में नाव को रोका और उस पर चढ़कर तलाशी ली. पाकिस्तानी नाव अल-मदीना पर चालक दल के कुल नौ सदस्य पाए गए.

पोरबंदर लाई जा रही पाकिस्तानी नाव

अधिकारी ने कहा कि आईसीजी के एक जहाज से जोड़कर नाव को पोरबंदर ले जाया जा रहा है, ताकि संबंधित एजेंसियों द्वारा चालक दल से गहन तलाशी और संयुक्त पूछताछ की जा सके. यह अभियान भारत की समुद्री सीमाओं को निरंतर सतर्कता और देश के समुद्री क्षेत्र में कानून प्रवर्तन के माध्यम से सुरक्षित करने के लिए आईसीजी की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.
 

इनपुट- भाषा के साथ

