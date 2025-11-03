विज्ञापन
कनस्तर में फंस गया था भालू के बच्चे का सिर, जवानों ने इस तरह की मदद... देखें VIDEO

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईएफएस परवीण कासवान ने शेयर किया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बर्फीली पहाड़ियों पर एक भालू नजर आ रहा है, जिसका सिर कनस्तर के अंदर फंस गया है

कनस्तर में फंस गया था भालू के बच्चे का सिर, जवानों ने इस तरह की मदद... देखें VIDEO
  • भारतीय सेना ने बर्फीली पहाड़ियों में फंसे भालू के बच्चे की जान बचाने के लिए तुरंत मदद की
  • भालू के बच्चे का सिर कनस्तर में फंस गया था जिससे वह खुद को मुक्त नहीं कर पा रहा था
  • सेना के जवानों ने रस्सी की मदद से भालू को सुरक्षित पकड़कर उसे एक कमरे में ले जाकर बचाया
नई दिल्ली:

भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से तो वैसे आम ही हैं लेकिन हमारी सेना सिर्फ युद्ध में ही अपना जौहर दिखाने के लिए नहीं बल्कि लोगों या फिर जानवरों की जरूरत के वक्त मदद करने के लिए जानी जाती है. इसी बीच भारतीय सेना का इसी तरह का एक किस्सा हाल ही में सामने आया है, जिसमें वो बर्फ की पहाड़ियों के बीच कनस्तर में सिर फंस जाने के कारण परेशान भालू के बच्चे की मदद करते हुए नजर आए. 

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईएफएस परवीण कासवान ने शेयर किया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बर्फीली पहाड़ियों पर एक भालू का बच्चा नजर आ रहा है, जिसका सिर कनस्तर के अंदर फंस गया है लेकिन वो अपना सिर बाहर नहीं निकाल पा रहा और काफी परेशान दिख रहा है. 

इस हिमालयी भालू का सिर कनस्तर के अंदर कुछ इस तरह से फंस गया था कि न तो वो कुछ देख पा रहा था और न ही खुद के सिर को बाहर निकाल पा रहा था. न जाने कितने वक्त से उसका सिर इसके अंदर फंसा हुआ था. ऐसे में जैसे ही सेना के जवानों को इसकी जानकारी हुई तो वो तुरंह ही भालू की मदद के लिए पहुंचे. 

जवानों ने भालू को पहले रस्सी की मदद से पकड़ा और फिर उसे एक कमरे में लेकर गए. वहां जवानों ने बेहद ही सावधानी से उसके सिर से कनस्तर को बाहर निकाला और फिर वापस उसे बर्फ में छोड़ दिया. 

