कनस्तर में फंस गया था भालू के बच्चे का सिर, जवानों ने इस तरह की मदद... देखें VIDEO

भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से तो वैसे आम ही हैं लेकिन हमारी सेना सिर्फ युद्ध में ही अपना जौहर दिखाने के लिए नहीं बल्कि लोगों या फिर जानवरों की जरूरत के वक्त मदद करने के लिए जानी जाती है. इसी बीच भारतीय सेना का इसी तरह का एक किस्सा हाल ही में सामने आया है, जिसमें वो बर्फ की पहाड़ियों के बीच कनस्तर में सिर फंस जाने के कारण परेशान भालू के बच्चे की मदद करते हुए नजर आए.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईएफएस परवीण कासवान ने शेयर किया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बर्फीली पहाड़ियों पर एक भालू का बच्चा नजर आ रहा है, जिसका सिर कनस्तर के अंदर फंस गया है लेकिन वो अपना सिर बाहर नहीं निकाल पा रहा और काफी परेशान दिख रहा है.

What a beautiful video. Indian Army soldiers saving life of a Himalayan Brown Bear in Siachin. Amazing work 🫡🫡 pic.twitter.com/oaxR7aOXLi — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) November 3, 2025

इस हिमालयी भालू का सिर कनस्तर के अंदर कुछ इस तरह से फंस गया था कि न तो वो कुछ देख पा रहा था और न ही खुद के सिर को बाहर निकाल पा रहा था. न जाने कितने वक्त से उसका सिर इसके अंदर फंसा हुआ था. ऐसे में जैसे ही सेना के जवानों को इसकी जानकारी हुई तो वो तुरंह ही भालू की मदद के लिए पहुंचे.

जवानों ने भालू को पहले रस्सी की मदद से पकड़ा और फिर उसे एक कमरे में लेकर गए. वहां जवानों ने बेहद ही सावधानी से उसके सिर से कनस्तर को बाहर निकाला और फिर वापस उसे बर्फ में छोड़ दिया.