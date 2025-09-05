विज्ञापन
सेना के जज्बे को सलाम! 17 हजार फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर फंसे थे विदेशी सैलानी, कुछ यूं किया गया रेस्क्यू

सेना ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से सेना के जवान दोनों पर्यटकों को बारी-बारी से रेस्क्यू किया.

सेना के जज्बे को सलाम! 17 हजार फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर फंसे थे विदेशी सैलानी, कुछ यूं किया गया रेस्क्यू
कोरियन नागरिकों का सेना ने किया रेस्क्यू
  • लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर फंसे दो दक्षिण कोरियाई पर्यटकों को सेना ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया
  • सेना ने कोंगमारुला दर्रे पर कठिन पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था
  • 17 हजार फीट की ऊंचाई और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की चुनौती के बावजूद सेना ने ऑपरेशन पूरा किया
नई दिल्ली:

सेना अपने शौर्य और जज्बे के लिए जानी जाती रही है. चाहे दुश्मनों को जवाब देना का मौका हो या किसी दुर्गम स्थान पर विशेष ऑपरेशन चलाने का, सेना के जवान हर मौके पर खरी उतरी है. ऐसा एक मौका 4 सितंबर की  रात को भी सामने आया, जब लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर विदेशी पर्यटकों के फंसे होने की खबर मिली. मदद के लिए सेना को बुलाया गया. सेना को बताया गया कि पहाड़ी की चोटी पर जो दो विदेशी सैलानी फंसे हैं वो कोरिया गणराज्य के हैं, और उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू करना बेहद जरूरी है. दुर्गम पहाड़ और 17 हजार फीट की ऊंचाई की वजह से सेना के जवानों का वहां तक पहुंचना आसान नहीं था. 

सेना ने तुरंत शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

सेना ने कोंगमारुला दर्रे पर फंसे दो दक्षिण कोरियाई नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए एक विशेष अभियान लान्च किया. लेकिन सेना के लिए इस ऑपरेशन को पूरा कर पाना उतना आसान भी नहीं था. इसकी सबसे बड़ी वजह थी पहाड़ों पर लैंडिंग की समस्या. ऐसी पहाड़ियों पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराने की चुनौती सबसे विकट थी. लेकिन सेना ने इन सभी चुनौतियों को धता बताते हुए अपना ऑपरेशन शुरू किया.

हेलीकॉप्टर रात 9:15 बजे शिखर पर उतरा और बचाव दल ने बिना समय गंवाए विदेशी नागरिकों को हवाई मार्ग से बाहर निकाला. सेना ने दोनों विदेशी नागरिकों को सफलता पूर्वक रेस्क्यू कर लिया और बाद में उन्हें बेस पर लेकर लौटा गया.

रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी हुआ वायरल

सेना ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से सेना के जवान दोनों पर्यटकों को बारी-बारी से रेस्क्यू किया. सेना का हेलीकॉप्टर पहाड़ों की चोटी पर काफी देर तक रुका रहा. दोनों पर्यटकों को रेस्क्यू करने के बाद सेना अपने बेस पर लौटी. 

