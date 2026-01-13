विज्ञापन
विशेष लिंक

पाक-चीन बॉर्डर पर हालात ठीक लेकिन... आर्मी चीफ ने 'ऑपरेशन सिंदूर जारी' से दुश्मनों को किया सावधान

आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है. उन्होंने कहा कि LAC पर अभी हालात सामान्य हैं. आर्मी चीफ ने साथ ही बताया कि कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की सिंगल डिजिट में पहुंची.

Read Time: 3 mins
Share
पाक-चीन बॉर्डर पर हालात ठीक लेकिन... आर्मी चीफ ने 'ऑपरेशन सिंदूर जारी' से दुश्मनों को किया सावधान
आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी
  • आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है
  • आर्मी चीफ ने कहा कि LAC पर भी अभी हालात सामान्य है, लेकिन सेना सतर्क है
  • आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की संख्या सिंगल डिजिट में पहुंची
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

भारतीय सेना की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है. उन्होंने साथ ही कहा कि भारत और चीन सीमा पर अभी हालात ठीक हैं. जनरल द्विवेदी ने कहा कि 10 मई के बाद से पश्चिम फ्रंट और जम्मू-कश्मीर में हालात अभी संवेदनशील है लेकिन ये हमारे नियंत्रण में है. उन्होंने कहा कि 2025 में सेना ने 31 आतंकियों को ढेर किया है. 

ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है 

सेना प्रमुख ने बताया कि मारे गए आतंकियों में से 65 प्रतिशत पाकिस्तानी मूल के हैं. जनरल द्विवेदी ने बताया कि मारे गए आतंकियों में तीन पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी भी शामिल हैं. आर्मी चीफ ने कहा कि आप सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है. उन्होंने कहा कि भविष्य में दुश्मन के किसी भी प्रकार दुस्साहस को करारा जवाब मिलेगा. उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रीय स्तर सीएपीएफ, खुफिया एजेंसियां, सिविक बॉडीज, राज्य सरकारें और अन्य मंत्रालय शामिल हैं, चाहे वह गृह मंत्रालय हो, रेलवे हो या कोई और सभी ने राष्ट्रीय स्तर पर काफी सक्रिय भूमिका निभाई है और हमें ये स्वीकार करना होगा. 

कश्मीर में सिंगल डिजिट में सिमटे आतंकी 

आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा उदाहरण है जिसमें तीनों सेनाओं ने राजनीतिक निर्देशों के तहत पूरी तरह स्वतंत्र तरीके से कार्रवाई की. ये तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का सबसे बड़ा उदाहरण था. आर्मी चीफ ने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की संख्या सिंगल डिजिट में है. राज्य में आतंकियों की भर्तियां अब रुक गई हैं. उन्होंने बताया कि 2025 में केवल 2 आतंकी भर्ती किए गए. उन्होंने बताया कि ये साफ बताता है कि जम्मू-कश्मीर में सकारात्मक बदलाव आया है. राज्य में टूरिज्म भी बढ़ रहा है और इसका उदाहरण है शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित अमरनाथ यात्रा. इस यात्रा में 4 लाख श्रद्धालु शामिल हुए जो पिछले 5 साल के औसत से काफी ज्यादा है. 

मिशन JAI का जलवा 

आर्मी चीफ ने कहा कि पिछले कुछ साल में पूरी दुनिया में सैन्य संघर्ष में बढ़ोतरी देखी गई है. ये दुनिया में बदलते हालात का प्रतीक है. जो देश जितना तैयार है वो उतना अच्छे से जवाब देता है. ऑपरेशन सिंदूर को ही देखिए भारत ने सटीक जवाब से सीमा पर आतंकवाद को तगड़ा झटका लगा. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपनी तैयारी, हमला की सटीकता और रणनीतिक कुशलता का परिचय दिया. उन्होंने कहा कि 'JAI' यानी संयुक्त (Jointness), आत्मनिर्भरता (Atmanirbharta) और इनोवेशन (Innovation) के जरिए हमने ये दुनिया को दिखाया है. 


चीन सीमा पर कैसे हालात, आर्मी चीफ ने बताया 

आर्मी चीफ ने कहा कि उत्तरी फ्रंट पर हालात अभी सामान्य है. लेकिन उन्होंने साथ ही जोड़ा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है. जनरल द्विवेदी ने कहा कि शीर्ष स्तर पर बातचीत  नए सिरे से संपर्क स्थापित करना और विश्वास बढ़ाने के उपाय स्थिति को धीरे-धीरे सामान्य बनाने में योगदान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों के कारण ही उत्तरी सीमाओं पर पशुपालन, जल चिकित्सा शिविर और अन्य गतिविधियां संभव हो पाई हैं.आर्मी चीफ ने कहा कि हम लगातार रणनीतिक दिशा को मजबूत कर रहे हैं. LAC पर हमारी तैनाती पूरी मजबूती के साथ बनी हुई है. समग्र सरकारी दृष्टिकोण के माध्यम से क्षमता विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में प्रगति हो रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Army Annual Press Conference, Army Chief Upendra Dwivedi, Operation Sindoor
Get App for Better Experience
Install Now