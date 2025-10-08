सिर्फ 4 घंटे में... ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ ने वायुसेना के पराक्रम को किया सलाम

भारतीय वायुसेना आज बुधवार को अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है. इस अवसर पर वायु वायुसेना के जांबाज फाइटर पायलट्स एवं अन्य एयरफोर्स अधिकारियों को सम्मानित किया गया. इनमें एयरफोर्स के वे वीर भी शामिल हैं जिन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान पर जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

हिंडन एयर बेस (गाजियाबाद): भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, "ऑपरेशन सिंधु के दौरान, भारतीय वायुसेना ने संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कार्रवाई की और इसके अलावा, भारतीय वायुसेना ने अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय संकट का जवाब दिया, राहत सामग्री और कर्मियों को हवाई मार्ग से पहुंचाया... जिस करुणा, गति और विश्वसनीयता के साथ भारतीय वायुसेना ने अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में आशा की किरण जगाई, वह स्वयं से पहले सेवा के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतीक है.

#WATCH | Hindon Air Base (Ghaziabad): IAF Chief Air Chief Marshal AP Singh says, "During Operation Sindhu, IAF sprang into action to evacuate Indian citizens from conflict-ridden zones and furthermore IAF responded to international crisis in other countries, airlifting relief… pic.twitter.com/RvIY6nVMJF — ANI (@ANI) October 8, 2025

गाजियाबाद स्थित हिंडन एयर बेस पर हो रहे एयरफोर्स डे कार्यक्रम में दुश्मन पर बिजली बनकर टूट पड़ने वाले 97 एयर फाइटर्स को सम्मानित किया गया. इससे पहले बुधवार सुबह तीनों सेनाओं के प्रमुख एवं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे.

93वें वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के अनिश्चित वैश्विक माहौल में वायु शक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा का निर्णायक साधन बन चुकी है. भारतीय वायुसेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तीव्रता, सटीकता और दृढ़ संकल्प के साथ सदैव तैयार है.