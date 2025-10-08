विज्ञापन
सिर्फ 4 घंटे में... ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ ने वायुसेना के पराक्रम को किया सलाम

गाजियाबाद स्थित हिंडन एयर बेस पर हो रहे एयरफोर्स डे कार्यक्रम में दुश्मन पर बिजली बनकर टूट पड़ने वाले 97 एयर फाइटर्स को सम्मानित किया गया.

सिर्फ 4 घंटे में... ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ ने वायुसेना के पराक्रम को किया सलाम
  • भारतीय वायुसेना ने अपने 93वें स्थापना दिवस पर जांबाज फाइटर पायलट्स और अधिकारियों को सम्मानित किया है
  • ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर विजय दिलाने वाले वीर एयरफोर्स जवानों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया है
  • गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर आयोजित समारोह में जांबाजों को सम्मानित किया गया
नई दिल्ली:

भारतीय वायुसेना आज बुधवार को अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है. इस अवसर पर वायु वायुसेना के जांबाज फाइटर पायलट्स एवं अन्य एयरफोर्स अधिकारियों को सम्मानित किया गया. इनमें एयरफोर्स के वे वीर भी शामिल हैं जिन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान पर जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. 

 हिंडन एयर बेस (गाजियाबाद): भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, "ऑपरेशन सिंधु के दौरान, भारतीय वायुसेना ने संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कार्रवाई की और इसके अलावा, भारतीय वायुसेना ने अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय संकट का जवाब दिया, राहत सामग्री और कर्मियों को हवाई मार्ग से पहुंचाया... जिस करुणा, गति और विश्वसनीयता के साथ भारतीय वायुसेना ने अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में आशा की किरण जगाई, वह स्वयं से पहले सेवा के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतीक है. 

गाजियाबाद स्थित हिंडन एयर बेस पर हो रहे एयरफोर्स डे कार्यक्रम में दुश्मन पर बिजली बनकर टूट पड़ने वाले 97 एयर फाइटर्स को सम्मानित किया गया. इससे पहले बुधवार सुबह तीनों सेनाओं के प्रमुख एवं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे.

93वें वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के अनिश्चित वैश्विक माहौल में वायु शक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा का निर्णायक साधन बन चुकी है. भारतीय वायुसेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तीव्रता, सटीकता और दृढ़ संकल्प के साथ सदैव तैयार है. 

