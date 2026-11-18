अल नीनो के कारण लंबे समय से चल रहे सूखे और बढ़ती पानी की कमी को देखते हुए फिजी सरकार ने पूरे देश में राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित कर दी है. फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने बुधवार को बताया कि 'नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट काउंसिल' की सलाह के बाद कैबिनेट ने यह फैसला लिया. आकलन में पाया गया कि 'नेशनल एल नीनो प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान' के तहत संकट की स्थिति वाले सभी मानक पूरे हो चुके हैं.

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने आपात सहायता और प्रभावित समुदायों की मदद के लिए दो करोड़ फिजी डॉलर (करीब 89 लाख अमेरिकी डॉलर) की राशि मंजूर की है.

उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, आपातकालीन जल आपूर्ति को मजबूत करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की रक्षा करना तथा किसानों की आजीविका को सहारा देना है.

राबुका ने कहा कि दूरदराज के इलाकों, द्वीपीय समुदायों और उन कमजोर लोगों पर खास ध्यान दिया जाएगा, जिन्हें पानी और जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है. सहायता उपायों के तहत महिला, बाल एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने परिवहन सहायता योजना के तहत मिलने वाली मासिक अतिरिक्त राशि बढ़ा दी है, ताकि लोग अल नीनो के असर से बढ़ती लागत का सामना कर सकें.

प्रधानमंत्री के अनुसार, पिछले एक महीने में प्रभावित द्वीपीय क्षेत्रों में 20 लाख लीटर से अधिक आपातकालीन पानी पहुंचाया गया है. वहीं, 'वाटर अथॉरिटी ऑफ फिजी' (डब्‍ल्‍यूएएफ) ने भी मुख्य भूमि के कई इलाकों में जरूरी पानी की आपूर्ति की है.

इस बीच कृषि, जलमार्ग और चीनी उद्योग मंत्रालय ने लंबे सूखे से प्रभावित किसानों की मदद के लिए छह नई पहल शुरू की हैं. इन योजनाओं में आपातकालीन जल और सिंचाई व्यवस्था, पशुओं के लिए चारा, जलवायु के अनुकूल बीज और पौध सामग्री, चीनी उद्योग को सूखे से बचाने के उपाय, परिवार और समुदाय स्तर पर खाद्य सुरक्षा तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना शामिल है.

सोमवार को फिजी के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा मंत्री रातु एंटोनियो ललाबालावु ने कहा कि मंत्रालय शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दे रहा है, ताकि जल संकट के दौरान भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों.

उन्होंने बताया कि कई स्वास्थ्य केंद्रों में पहले से ही बैकअप जल भंडारण प्रणाली मौजूद है, जिससे सामान्य जल आपूर्ति बाधित होने पर भी जरूरी सेवाएं जारी रखी जा सकती हैं. लगातार कम बारिश के कारण फिजी के पश्चिमी डिवीजन के कई इलाकों में रात के समय पानी की आपूर्ति पर नियंत्रण शुरू कर दिया गया है. बांधों में जलस्तर घट रहा है और जल शोधन संयंत्रों का उत्पादन भी कम हुआ है.

वाटर अथॉरिटी ऑफ फिजी के अनुसार, अगले आदेश तक रोजाना रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक पानी की आपूर्ति सीमित रहेगी. इसका मकसद जलाशयों को दोबारा भरने का समय देना और दिन के दौरान पानी की उपलब्धता बनाए रखना है.

फिजी मौसम एवं जल विज्ञान सेवा की अक्टूबर 2026 जलवायु रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 27 में से 26 मौसम निगरानी केंद्रों में सामान्य से बहुत कम बारिश दर्ज की गई, जो इस गंभीर जल संकट की ओर इशारा करती है.

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