पाकिस्तान की कायराना हरकत! जम्मू-कश्मीर में 600 SSG कमांडो की कराई घुसपैठ, पूर्व पुलिस अधिकारी का दावा

दुश्मन देश पाकिस्तान भारत की सुख-शंति में एक बार फिर से सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है. जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के संभावित गुप्त ऑपरेशन (Pakistan Covert Operation) को लेकर नई चिंताएं खड़ी हो गई हैं. पाकिस्तान SSG कमांडो ने बड़े पैमाने पर घुसपैठ (Pakistan Infiltrated Jammu Kashmir) की है. ये दावा कश्मीरी कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा और जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेष पॉल वैद ने किया है. मिर्जा ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि पाकिस्तानी SSG के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) मेजर जनरल आदिल रहमानी, मुजफ्फराबाद से एक आक्रामक योजना बना रहे हैं.

मिर्जा का दावा है कि करीब 600 एसएसजी कमांडो ने कुपवाड़ा क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर की अन्य जगहों में घुसपैठ की है. उनका दावा है कि स्थानीय जिहादी स्लीपर सेल इन कमांडो को इस ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं.

1. Allegedly SSG General Officer Commanding (GOC) Maj General Adil Rehmani is conducting the attacks in Jammu region. 2. ⁠one whole SSG battalion is said to have infiltrated that means at least 600 commandos are in Kupwara region and else where. 3. ⁠local jihadi sleeper cells… pic.twitter.com/ZI1yz63GdP

इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, मिर्जा का आरोप है कि भारतीय सेना की 15 कोर को शामिल करने के इरादे से भारतीय क्षेत्र में हो रहे इन हमलों का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम जंजुआ कर रहे हैं. उनका कहना है कि SSG की दो अतिरिक्त बटालियन मुजफ्फराबाद में तैनात हैं, जो जम्मू-कश्मीर के रास्ते भारत के क्षेत्र में घुसपैठ के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, "SSG के मेजर जनरल आदिल रहमानी मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, वह भारत के खिलाफ हमले की साजिश रच रहे हैं. लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम जांजुआ के नेतृत्व में एक एसएसजी बटालियन भारत में पहले ही घुस चुकी है."

पाकिस्तान की इस हरकत ने 1999 के कारगिल युद्ध जैसे संघर्ष की आशंका एक बार फिर से पैदा कर दी है. उस दौरान करीब 5,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी, जिसके बाद एक बड़ा युद्ध छिड़ गया था. बता दें कि पीर पंजाल रेंज, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पीओके तक फैला एक रणनीतिक क्षेत्र है, जो अपने चुनौतीपूर्ण इलाके की वजह से एक अहम क्षेत्र बना हुआ है, जो घुसपैठियों को सुरक्षा देता है.

Reportedly, Pakistan's top army commanders are behind the recent attacks in Jammu region. It is no surprise the precision with which these attacks are taking place. It is an act of war and India needs to respond accordingly. Ab Nahi Sahega Hindustan. pic.twitter.com/ErxP8S9g32