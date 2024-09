संयुक्त राष्ट्र में शहबाज शरीफ के भाषण को लेकर भारत ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली (UNGA) में शहबाज शरीफ के भाषण के बाद पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है. भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीमा पार आतंकवाद का पाकिस्तान का निरंतर समर्थन कर रहा है. और इसे लेकर उसे अनिवार्य रूप से परिणाम भुगतने होंगे. आपको बता दें कि UNGA में पाकिस्तान के पीएम ने अपने भाषण के दौरान जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया था. साथ पाकिस्तान के पीएम ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वापस लेने की बात भी कही थी. भारत ने उनकी इन टिप्पणियों पर कड़ा ऐतराज जताया है.

