Saurabh Das: दिल्ली पुलिस ने कॉकरोज जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि वह अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहुंचे थे.

India Alliance Live Updates: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज शाम 4 बजे इंडिया गठबंधन के सांसदों को 'चाय' पर बुलाया है. यही से आगे की रणनीति तय होगी. राहुल गांधी ने कल सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था. वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के लिए बंद किए जाने पर आज सुनवाई होगी. कल गृह मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया है. जिसके बाद अब जंतर-मंतर को प्रदर्शन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा कॉकरोज जनता पार्टी ने अगले 10 दिनों में राजस्थान में एक बड़ा प्रदर्शन करने की बात कही है. ऐसे में आज का दिन भी गहमागहमी रहने वाला है.

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