Ind vs Pak: 'आंधी हो या तूफान, जश्न तो मनेगा', भारत की धमाकेदार जीत पर आया फैंस का रिएक्शन

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में महा-मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की टीम को 7 विकेट से मात दी. इस जीत के बाद देशभर में भारतीय फैंस जश्न मनाते हुए नजर आए. वहीं, सोशल मीडिया पर भी क्रिकेट प्रेमियों ने अपनी भावनाएं भारतीय टीम के लिए जाहिर कीं.
-No handshake— ज्योति ठाकुर (@pAshthasingh_a) September 14, 2025
-Shut the door on the face of Pakistan
-Positive statement on Pahalgam attack.
#IndianCricket #INDvsPAK #BoycottINDvPAK #BoycottAsiaCup #INDvPAK pic.twitter.com/SJtZzvvAu8
"India wins, but no handshake with Pakistan. This isn't just cricket, it's a message for Pahalgam. 🔥🇮🇳"#INDvsPAK | Surya kumar Yadav | Abhishek Sharma | Tilak verma | Kuldeep Yadav | pic.twitter.com/tVH6X1QdXd— 𝕰𝖘𝖍𝖎𝖙𝖆 💫💖 (@S_arbian__lady) September 14, 2025
जैसा सोचा था वैसा ही हमारे खिलाड़ियों ने किया proud ofu #INDvsPAK #BoycottINDvPAK #AsiaCup2025 pic.twitter.com/BWSDA4Cnhe— Vikas Sahu (@modivikas40) September 14, 2025
Watch fans serenade Suryakumar Yadav with "Happy Birthday Surya" after his match-winning performance against Pakistan.— 𝗩𝗶𝗿𝗮𝗹𝗻𝗲𝗿𝘃𝗲 (@viralnerve) September 14, 2025
A special moment for SKY! 🎉#INDvsPAK #AsiaCup2025
pic.twitter.com/CyjYqZWQeP
The boys 💓🇮🇳🫡#INDvsPAK pic.twitter.com/VJxzcAM1AP— Soumya (@stayhealthy2025) September 14, 2025
सड़कों पर मनाया जीत का जश्न
देश की सड़कों पर क्रिकेट फैंस भारत का झंडा लेकर जश्न मनाते हुए दिखाई दिए. वहीं, पाकिस्तान के प्रति उनका गुस्सा भी साफ देखने को मिल रहा था.
VIDEO | Nagpur, Maharashtra: Fans took to the streets to celebrate after India beat Pakistan by 7 wickets in the Asia Cup 2025.— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) #AsiaCup2025 #INDvsPAK pic.twitter.com/MP1VIgGPEt
#WATCH | Patna, Bihar | On India's win against Pakistan, an Indian cricket fan says, "It is worth celebrating, but we want to tell Pakistan that they should give a tough competition so that we enjoy it... It was a one-sided match... 127 is not a good target..." https://t.co/7Jy11ABQKM pic.twitter.com/LrN7L1Oa4D— ANI (@ANI) September 14, 2025
#WATCH | Siliguri, West Bengal | On India's win against Pakistan, an Indian cricket fan says, "We celebrated the birthday of Indian team's captain. We are really happy with this win..." https://t.co/6gQCMv1HLe pic.twitter.com/fIAEEFdwop— ANI (@ANI) September 14, 2025
#WATCH | Asia Cup 2025 | Patna, Bihar | People celebrate as India beats Pakistan by 7 wickets pic.twitter.com/I0YhxoIdhQ— ANI (@ANI) September 14, 2025
बता दें की मुकाबला शुरू होने से पहले ही इसे बॉयकॉट करने की मांग सोशल मीडिया पर हो रही थी. पहलगाम अटैक को लेकर देशवासी पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलने की बात कह रहे थे.हालांकि, भारत ने मुकाबला खेला और शानदार तरीके से पाकिस्तान को मात दी.
