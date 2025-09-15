विज्ञापन
Ind vs Pak: 'आंधी हो या तूफान, जश्न तो मनेगा', भारत की धमाकेदार जीत पर आया फैंस का रिएक्शन

मुकाबला शुरू होने से पहले ही इसे बॉयकॉट करने की मांग सोशल मीडिया पर हो रही थी. पहलगाम अटैक को लेकर देशवासी पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलने की बात कह रहे थे.

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में महा-मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की टीम को 7 विकेट से मात दी. इस जीत के बाद देशभर में भारतीय फैंस जश्न मनाते हुए नजर आए. वहीं, सोशल मीडिया पर भी क्रिकेट प्रेमियों ने अपनी भावनाएं भारतीय टीम के लिए जाहिर कीं. 

सड़कों पर मनाया जीत का जश्न

देश की सड़कों पर क्रिकेट फैंस भारत का झंडा लेकर जश्न मनाते हुए दिखाई दिए. वहीं, पाकिस्तान के प्रति उनका गुस्सा भी साफ देखने को मिल रहा था. 

बता दें की मुकाबला शुरू होने से पहले ही इसे बॉयकॉट करने की मांग सोशल मीडिया पर हो रही थी. पहलगाम अटैक को लेकर देशवासी पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलने की बात कह रहे थे.हालांकि, भारत ने मुकाबला खेला और शानदार तरीके से पाकिस्तान को मात दी.

