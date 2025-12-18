विज्ञापन
लखनऊ में IND vs SA मैच रद्द होने पर बोले अखिलेश यादव- 'कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग के कारण करना पड़ा रद्द'

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चौथा टी-20 मैच खेला जाना था. इस मैच को लेकर फैंस काफी उत्सुक भी थे. लेकिन घने कोहरे के कारण उन्हें मायूस होना पड़ा. मैच रद्द होने पर अखिलेश यादव ने अब बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा, 'मैच रद्द होने की वजह कोहरा या फ़ॉग नहीं, स्मॉग है.'

मुंह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं- IND vs SA मैच रद्द होने पर बोले अखिलेश यादव
  • लखनऊ में इकाना स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच खराब विजिबिलिटी के कारण रद्द कर दिया गया
  • पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पोस्ट कर कहा कि मैच रद्द होने की वजह कोहरा या फ़ॉग नहीं, स्मॉग है.
  • भारतीय टीम सीरीज में दो एक से आगे है और अंतिम मैच में जीत दर्ज करना चाहेगी. अगला मैच 19 दिसंबर को है.
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित इकाना अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भारत बनाम साउथ अफ्रीका का चौथा टी -20 मैच बुधवार को खराब विजिबिलिटी के रद्द कर दिया गया. इस मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया है. इसीलिए लखनऊ में आयोजित होनेवाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो पा रहा है. दरअसल इसकी वजह कोहरा या फ़ॉग नहीं, स्मॉग है. सपा प्रमुख ने आगे लिखा हमने जो पार्क लखनऊ की शुद्ध हवा के लिए बनवाए थे, भाजपा सरकार वहां भी इंवेटबाजी करवाकर उन्हें बर्बाद करना चाहती है. भाजपाई न इंसान के सगे हैं, न पर्यावरण के. मुंह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं.

क्या है पूरा मामला

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चौथा टी20 मैच खेला जाना था. इस मैच को लेकर फैंस काफी उत्सुक भी थे. लेकिन घने कोहरे की वजह से उन्हें मायूस होना पड़ा है. स्टेडियम में घने कोहरे के बीच फैंस दूसरी तरफ के स्टैंड्स को मुश्किल से देख पा रहे थे. तय समय के अनुसार मैच में टॉस शाम साढ़े 6 बजे होना था, लेकिन बार-बार निरीक्षण के बाद अंपायर्स ने यहां के हालात को खेलने के अनुरूप नहीं पाया. जिसके बाद मैच को रद्द कर दिया गया. ऐसे में सीरीज का अगला मैच निर्णायक बन गया है, जो 19 दिसंबर को अहमदाबाद में आयोजित होगा.

भारतीय टीम सीरीज में फिलहाल 2-1 से लीड हासिल कर चुकी है. टीम इंडिया ने कटक में खेले गए पहले मैच को 101 रन से जीता था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने न्यू चंडीगढ़ में 51 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी. टीम इंडिया ने धर्मशाला में खेले गए सीरीज के तीसरे मुकाबले को 7 विकेट से जीतकर एक बार फिर लीड ले ली.

अब टीम इंडिया अंतिम मुकाबले को जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी, जबकि मेहमान टीम की कोशिश उस मैच को जीतकर सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म करने की होगी

