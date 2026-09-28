रकुल प्रीत सिंह और वाशु भगनानी सहित बॉलीवुड से जुड़ी 12 जगहों पर IT विभाग की छापेमारी, संदिग्ध फंड को लेकर एक्शन

महाराष्ट्र के मुंबई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी 12 जगहों पर छापेमारी शुरू की है. एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह, प्रोड्यूसर वाशु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज से जुड़ी जगहों पर छापेमारी की जा रही है. यह कार्रवाई फिल्म प्रोजेक्ट्स को फंड देने के नाम पर कथित तौर पर विदेश में पैसा भेजने के शक में की जा रही है. मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कई टीमें अभी कागजात, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और कथित विदेशी लेन-देन की जानकारी की जांच-पड़ताल कर रही हैं.

पिछले साल दिसंबर में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स के एक मामले में रकुल प्रीत सिंह के भाई अमन प्रीत सिंह की छापेमारी शुरू की थी.

19 दिसंबर, 2025 को 'एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट' (EAGLE) फोर्स और वेस्ट जोन पुलिस के एक ऑपरेशन में, ड्रग्स बेचने के आरोप में दो व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 43 ग्राम कोकीन और 11.5 ग्राम MDMA जब्त किया गया. शक था कि अमन ने उन दो ड्रग्स बेचने वालों से पांच बार ड्रग्स खरीदे थे.

(With inputs from Ruttik Ganakwar)