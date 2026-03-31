'गलत तरीके से छुआ, अश्लील कमेंट किए...', बेंगलुरु में रैपिडो राइड बनी महिला के लिए डरावना अनुभव, आरोपी अरेस्ट

बेंगलुरु में एक महिला के लिए रैपिडो बाइक टैक्सी की सवारी उस वक्त डरावना अनुभव बन गई, जब उसने राइड के दौरान ड्राइवर पर छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया. 25 वर्षीय युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

बेंगलुरु में महिला से छेड़छाड़

घटना 26 मार्च की है, जब पीड़िता ने बीटीएम लेआउट से इंदिरानगर के लिए रैपिडो बाइक बुक की थी. युवती का आरोप है कि यात्रा के दौरान राइडर ने उसके साथ बार-बार आपत्तिजनक व्यवहार किया, अश्लील टिप्पणियां कीं और उसे गलत तरीके से छुआ. आरोपी की हरकतें राइड के दौरान लगातार जारी रहीं.

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बताया गया है कि महिला ने घटना के कुछ हिस्सों को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी किया और अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दी. राइड खत्म होने के बाद दोस्तों ने आरोपी राइडर का सामना किया और महिला को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में मदद की.

गिरफ्तार हुआ रैपिडो ड्राइवर

आरोपी राइडर की पहचान मोहम्मद खिज़ैर (उर्फ कुद्ज़ैर) के रूप में हुई है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर इंदिरानगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना पीड़िता के इंदिरानगर स्थित पीजी आवास के पास की बताई जा रही है. मामले की आगे की जांच जारी है और सभी सबूतों की पड़ताल की जा रही है. यह घटना शहर में ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े करती है.