IIT बॉम्बे के छात्र ने हॉस्टल की छत से कूदकर किया सुसाइड, राजस्थान का रहने वाला था

- IIT बॉम्बे के एक छात्र ने हॉस्टल की छत से कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली थी
- मृत छात्र राजस्थान का निवासी था और वह संस्थान में अध्ययनरत था
- छात्र के आत्महत्या करने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?हमें बताएं।
IIT बॉम्बे के एक छात्र नमन हॉस्टल की छत से कूदकर जान दे दी. राजस्थान के पिलानी के रहने वाला नमन बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) के दूसरा वर्ष के छात्र था. मामले की आगे की जांच जारी है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं