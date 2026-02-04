IIT बॉम्बे के छात्र ने हॉस्टल की छत से कूदकर किया सुसाइड, राजस्थान का रहने वाला था

IIT बॉम्बे के एक छात्र नमन हॉस्टल की छत से कूदकर जान दे दी. राजस्थान के पिलानी के रहने वाला नमन बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) के दूसरा वर्ष के छात्र था. मामले की आगे की जांच जारी है.