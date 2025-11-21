विज्ञापन
विशेष लिंक

हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी... RSS चीफ बोले- कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी

आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने साफ किया कि अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी. ये जो धर्म नाम की चीज है, समय-समय पर उसको जीकर दुनिया को देने का काम हिंदू समाज ही करेगा. उसका ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है.

Read Time: 3 mins
Share
हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी... RSS चीफ बोले- कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी
हिंदू समाज पर मोहन भागवत का बयान.
  • RSS चीफ मोहन भागवत नेहिंदू धर्म की धार्मिक पहचान समय-समय पर दुनिया को बताने की जरूरत बताई.
  • उन्होंने कहा कि भारत एक अमर समाज और सभ्यता है जो परिस्थिति के बावजूद हमेशा बनी रहेगी और खत्म नहीं होगी.
  • भागवत ने यूनान, मिस्र, रोम जैसे देशों के अस्तित्व खत्म होने का उदाहरण देते हुए भारत की स्थिरता का जिक्र किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
इम्फाल:

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को मणिपुर के इंफाल में हिंदू धर्म पर खुलकर बात की. मोहन भागवत ने कहा कि भारत में बना नेटवर्क हिंदुओं को कभी खत्म नहीं कर सकता. समय-समय पर हिंदुओं की धार्मिक पहचान दुनिया को बतानी जरूरी है. उन्होंने कहा कि परिस्थिति के हिसाब से सबको चलना पड़ता है. परिस्थिति आती-जाती रहती है. दुनिया में हर देश पर तरह-तरह की परिस्थिति आई. ऐसे हालात में कुछ देश खत्म हो गए लेकिन भारत वैसा ही है.

ये भी पढ़ें- निर्माण में वर्षों लगते हैं, विनाश में 2 मिनट... मणिपुर में मोहन भागवत बोले- हमें भारत के हर हिस्से की फिक्र

कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी

मोहन भागवत ने कहा कि परिस्थिति की वजह से ही यूनान, मिस्र, रोम जैसे देशों का अस्तित्व दुनिया से मिट गया. उन्होंने कहा कि कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी. उन्होंने कहा कि भारत एक अमर समाज और सभ्यता का नाम है. बाकी सब आए,चमके और चले गए. भारत ने इन सभी का उदय और अस्त देखा, लेकिन भारत अब भी है और आगे भी रहेगा,क्यों कि हमने अपने समाज का एक ऐसा नेटवर्क बनाया है, जिसकी वजह से हम बने हुए हैं. इसी वजहसे हिंदू समाज हमेशा रहेगा.

हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी

आरएसएस चीफ ने साफ किया कि अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी. ये जो धर्म नाम की चीज है, समय-समय पर उसको जीकर दुनिया को देने का काम हिंदू समाज ही करेगा. उसका ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है. कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने सामाजिक सद्भाव, सभ्यतागत एकता और राज्य में दीर्घकालिक शांति पर जोर देते हुए कहा कि मणिपुर के लिए जो भी संभव होगा, हम करेंगे और कर भी रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम देश के हर हिस्से को लेकर फिक्रमंद हैं.

हमारा मकसद सबको एक करना है

भागवत ने कहा कि हमारा संगठन हर जगह है. हम किसी सरकार के बलबूते नहीं हैं. हम काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते . उन्होंने कहा कि में मेलजोल का भाव लाने में समय लगेगा. विनाश में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन निर्माण में 2 साल लग जाते हैं, खासकर तब जब उसे समावेशी ढंग से और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए करना हो. शांति स्थापना में धैर्य, सामूहिक प्रयास और सामाजिक अनुशासन की जरूरत होती है. RSS इस पर काम कर रहा है. हमारा मकसद फिर से सबको एक करना है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
RSS Chief Mohan Bhagwat, Mohan Bhagwat On Hindu Population, RSS Chief Mohan Bhagwat NEWS, Rss Chief In Manipur
Get App for Better Experience
Install Now