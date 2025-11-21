हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी... RSS चीफ बोले- कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को मणिपुर के इंफाल में हिंदू धर्म पर खुलकर बात की. मोहन भागवत ने कहा कि भारत में बना नेटवर्क हिंदुओं को कभी खत्म नहीं कर सकता. समय-समय पर हिंदुओं की धार्मिक पहचान दुनिया को बतानी जरूरी है. उन्होंने कहा कि परिस्थिति के हिसाब से सबको चलना पड़ता है. परिस्थिति आती-जाती रहती है. दुनिया में हर देश पर तरह-तरह की परिस्थिति आई. ऐसे हालात में कुछ देश खत्म हो गए लेकिन भारत वैसा ही है.

कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी

मोहन भागवत ने कहा कि परिस्थिति की वजह से ही यूनान, मिस्र, रोम जैसे देशों का अस्तित्व दुनिया से मिट गया. उन्होंने कहा कि कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी. उन्होंने कहा कि भारत एक अमर समाज और सभ्यता का नाम है. बाकी सब आए,चमके और चले गए. भारत ने इन सभी का उदय और अस्त देखा, लेकिन भारत अब भी है और आगे भी रहेगा,क्यों कि हमने अपने समाज का एक ऐसा नेटवर्क बनाया है, जिसकी वजह से हम बने हुए हैं. इसी वजहसे हिंदू समाज हमेशा रहेगा.

हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी

आरएसएस चीफ ने साफ किया कि अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी. ये जो धर्म नाम की चीज है, समय-समय पर उसको जीकर दुनिया को देने का काम हिंदू समाज ही करेगा. उसका ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है. कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने सामाजिक सद्भाव, सभ्यतागत एकता और राज्य में दीर्घकालिक शांति पर जोर देते हुए कहा कि मणिपुर के लिए जो भी संभव होगा, हम करेंगे और कर भी रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम देश के हर हिस्से को लेकर फिक्रमंद हैं.

हमारा मकसद सबको एक करना है

भागवत ने कहा कि हमारा संगठन हर जगह है. हम किसी सरकार के बलबूते नहीं हैं. हम काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते . उन्होंने कहा कि में मेलजोल का भाव लाने में समय लगेगा. विनाश में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन निर्माण में 2 साल लग जाते हैं, खासकर तब जब उसे समावेशी ढंग से और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए करना हो. शांति स्थापना में धैर्य, सामूहिक प्रयास और सामाजिक अनुशासन की जरूरत होती है. RSS इस पर काम कर रहा है. हमारा मकसद फिर से सबको एक करना है.