घुसपैठियों के वोट कांटना अगर गुनाह तो हां हमने गुनाह किया... केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का वोट चोरी पर बड़ा बयान

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने ने कहा कि कांग्रेस हर घुसपैठिए को बचाना चाहती है. उन्हें वोटर लिस्ट सुधारने में दिक्कत इसलिए हो रही है, क्योंकि उनका वोट बैंक यहीं से आता है.

बिहार चुनाव में मतदान से ठीक पहले एक बार फिर 'वोट चोरी' का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर इस बहाने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. राहुल गांधी के आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने एक बड़ा बयान दिया है. NDTV से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर घुसपैठियों के वोट काटना गुनाह माना जाता है, तो हां, हमने ये गुनाह किया है. हर्ष मल्होत्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को वोटर लिस्ट सुधारने में परेशानी हो रही है, क्योंकि उनका वोटबैंक प्रभावित हो रहा है.. यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं.

मल्होत्रा ने साफ-साफ कहा कि हां, हमने ग़ैर नागरिकों के वोट कटवाए हैं. हमने हर घुसपैठिए के वोट कटवाए हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के नागरिक नहीं होने वाले लोगों को वोट देने का कोई हक नहीं है. घुसपैठियों को वोट का अधिकार नहीं दिया जा सकता. अगर वोटर लिस्ट को ठीक करना और गैर-नागरिकों को हटाना कोई अपराध है, तो हमने ये अपराध किया है. कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने ने कहा कि कांग्रेस हर घुसपैठिए को बचाना चाहती है. उन्हें वोटर लिस्ट सुधारने में दिक्कत इसलिए हो रही है, क्योंकि उनका वोटबैंक यहीं से आता है. जब उनके वोट कट रहे हैं, तभी वे परेशान हो रहे हैं. मल्होत्रा ने यह भी कहा कि यह सब देश की सुरक्षा और नागरिकता के नियमों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है.

हाल ही में बिहार में प्रचार खाकर आए केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि  बिहार का चुनाव राज्य को और ज्यादा विकसित बनाने के लिए लड़ा जा रहा है. डबल इंजन की सरकार (केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार) ने बिहार को विकास दिया है. जंगलराज खत्म हो चुका है और अब बिहार जातिवाद से बाहर निकलकर विकासवाद की राह पर चल रहा है.मंत्री ने भरोसा जताया कि एनडीए की सरकार बिहार में प्रचंड बहुमत से बनेगी. उन्होंने कहा कि लोग विकास चाहते हैं और एनडीए की नीतियां इसी दिशा में काम कर रही हैं.वहीं महागठबंधन को महाठगबंधन कहा.

कांग्रेस ने लगाया है वोट बैंक में चोरी का आरोप

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी का आरोप बीजेपी सरकार पर लगाया जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से किरेन रिजिजू ने इस सब को नकार दिया. वहीं पूर्व हरियाणा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे हरियाणा में वोट चोरी के विरोध में प्रदर्शन करने की बात कहीं है.वहीं अब देखना होगा कि जहां एक तरफ बिहार में अब चुनाव चल रहे हैं, क्या इस वोट चोरी के आरोप का असर बिहार में देखने को मिलेगा या नहीं .

