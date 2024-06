अदाणी टोटल गैस की वित्तीय स्थिति हो रही मजबूत, ICRA ने लॉन्ग टर्म रेटिंग बढ़ाकर 'AA' की

ICRA की तरफ से अदाणी टोटल गैस (Adani Total Gas) की लॉन्ग टर्म रेटिंग को बढ़ाकर 'AA' कर दिया गया है. ICRA ने इसके आउटलुक को भी 'स्थिर' बताया है. सेल्स वॉल्यूम में लगातार हो रही ग्रोथ की वजह से कंपनी की वित्तीय हालात में आई मजबूती को इसकी वजह बताया गया है. ICRA ने कहा, "FY24 में भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ जारी रखी है.

पारंपरिक GAs1 (जियोग्राफिकल एरिया 1) में बढ़ती डिमांड के साथ ही नए जियोग्राफिक क्षेत्रों में भी कंपनी की पहुंच से इनकम में बढ़ोतरी हुई है.' कंपनी की A1+ की शॉर्ट टर्म रेटिंग की ICRA ने दोबारा पुष्टि की है. ICRA के मुताबिक, "कंपनी की लॉन्ग टर्म मांग अच्छी दिख रही है. कंपनी को मिले नए कॉन्ट्रैक्ट्स से CGD नेटवर्क के बढ़ने और इसके ऑपरेशनलाइजेशन से फायदा होगा."

अदाणी टोटल गैस के सामने अब क्या चुनौतियां?

ICRA ने अदाणी टोटल गैस के सामने मौजूद चुनौतियों में 9, 10 और 11वें CGD नीलामी राउंड में मिले कॉन्ट्रैक्ट्स में निवेश जोखिम और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को रखा है. साथ ही इंडस्ट्रियल PNG को कॉम्पिटिटिव कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए गैस संसाधनों की उपलब्धता और इंडियन ऑयल अदाणी गैस के जॉइंट वेंचर में हिस्सेदारी से जुड़े वायदों को भी कंपनी के लिए चुनौतीपूर्ण बताया है.

FY24 के चौथे क्वार्टर में अदाणी टोटल गैस ने एक साल पहले की अपेक्षा 71.54% का उछाल दर्ज किया था. FY24 के मार्च में खत्म होने वाले चौथे क्वार्टर में कंपनी की इनकम में 5.09 % का इजाफा दर्ज किया गया था. अदाणी टोटल गैस प्रॉफिट के साथ 1,165.95 करोड़ रुपये पर पहुंच गई थी.

बता दें कि अदाणी टोटल लिमिटेड को पहले अदाणी गैस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था. इसकी लॉन्ग टर्म रेटिंग को बढ़ाकर अब AA(स्थिर) कर दिया गया है. इसकी वजह अदाणी टोटल गैस की बढ़िया वित्तीय ग्रोथ मानी जा रही है.

