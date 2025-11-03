स्मृति मंधाना-जेमिमा मुंबई तो आगरा से दीप्ति शर्मा... जानें टीम इंडिया के हर प्लेयर की उम्र और किस जगह से कनेक्शन

भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक वक्त वनडे वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर थी, हार की हैट्रिक लग चुकी थी. फिर जोश-जज्बे और जुनून से लबरेज होकर टीम इंडिया ने ऐसी बाजीगरी दिखाई कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई. लेकिन क्या आपको पता है कि टीम इंडिया का कौन सा खिलाड़ी कितनी उम्र का है और वहां किस राज्य से ताल्लुक रखता है.

टीम इंडिया के खिलाड़ियों का लेखा-जोखा

स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana)

18 जुलाई 1999 (29 वर्ष) मुंबई

हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur)

8 मार्च 1989 (36 साल), मोगा

जेमिमा रोड्रिग्ज (Jemimah Rodrigues)

5 सितंबर 2000 (25 साल) मुंबई, महाराष्ट्र

दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma)

24 अगस्त 1997 (28 साल) आगरा, उत्तर प्रदेश

शेफाली वर्मा (Shafali Verma)

28 जनवरी 2004 (21 साल), रोहतक, हरियाणा

ऋचा घोष (Richa Ghosh)

28 सितंबर 2003 (22 साल), सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल

उमा छेत्री (uma chetry)

27 जुलाई 2002 (23 साल), गोलाघाट जिला, असम

अमनजोत कौर

1 जनवरी 2000 (25 साल), मोहाली, पंजाब

प्रतिका रावल(Pratika Rawal)

1 सितंबर 2000 (25 साल), दिल्ली

क्रांति गौड़ (kranti Goud)

11 अगस्त 2003 (22 साल), घुवारा, मध्य प्रदेश

हरलीन देओल (harleen deol)

21 जून 1998 (27 साल), चंडीगढ़

रेणुका सिंह ठाकुर

1 फरवरी 1996 (29 साल), शिमला

स्नेह राणा (sneh rana)

18 फरवरी 1994 (31 साल), देहरादून

श्री चरणी रेड्डी (N Charni)

4 अगस्त 2004 (21 साल), चित्तूर, आंध्र प्रदेश

राधा यादव (Radha Yadav)

21 अप्रैल 2000 (25 साल), कांदिवली, मुंबई

