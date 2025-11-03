विज्ञापन
विश्व कप जीत के बाद बेटियों पर इनामों की बरसात... जानिए किस-किसने खोला खजाना

आईसीसी महिला विश्‍व कप में भारतीय टीम की जीत के बाद से ही देश में जश्‍न है और लोग बेटियों को बधाई देते नहीं थक रहे हैं. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम पर लगातार इनामों की बरसात हो रही है. बीसीसीआई के अलावा विभिन्‍न सरकारों ने भी इनामों की घोषणा की है. 

विश्व कप जीत के बाद बेटियों पर इनामों की बरसात... जानिए किस-किसने खोला खजाना
  • भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ICC महिला विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हरा पहली बार खिताब जीता.
  • BCCI ने टीम के खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और चयन समिति को 51 करोड़ रुपये का पुरस्कार देने का ऐलान किया है.
  • मध्यप्रदेश सरकार ने टीम सदस्य क्रांति गौड़ को शानदार प्रदर्शन के लिए एक करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है.
नई दिल्‍ली :

आईसीसी महिला विश्‍व कप में भारतीय टीम ने जीत कर इतिहास रच दिया है. हरमनप्रीत के नेतृत्व में भारतीय महिला टीम ने रविवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार विश्‍व कप की ट्रॉफी जीती. इस जीत के बाद से ही देश में जश्‍न है और लोग बेटियों को बधाई देते नहीं थक रहे हैं. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम पर लगातार इनामों की भी बरसात हो रही है. बीसीसीआई के अलावा विभिन्‍न सरकारों ने भी इनामों की घोषणा की है. 

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम और उसके सहयोगी स्टाफ को पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप खिताब जीतने के लिए सोमवार को पुरस्कार देने की घोषणा की है.  

Photo Credit: PTI

Photo Credit: PTI

51 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया, ‘‘ बीसीसीआई विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सम्मान के तौर पर 51 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देगा. इसमें सभी खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ और राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य शामिल हैं.''

बोर्ड ने बाद में बयान में कहा कि इस शानदार सफलता का सम्मान करने के लिए बीसीसीआई ने खिलाड़ियों, सहायक स्टाफ और चयन समिति के लिए 51 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है जो देश की खेल की शान में उनके बेहतरीन प्रदर्शन, लगन और योगदान को देखते हुए दिया गया है. 

क्रांति गौड़ के लिए एक करोड़ के इनाम का ऐलान 

उधर, मध्यप्रदेश सरकार ने टीम की सदस्य क्रांति गौड़ को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए एक करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की.  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां पत्रकारों से कहा, 'मैं हमारी राज्य की बेटी और देश की बेटियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कल रात क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया.''

मुख्यमंत्री ने कहा,'मध्यप्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ भी महिला विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं. मैं क्रांति को बधाई देना चाहता हूं और राज्य सरकार की ओर से छतरपुर की बेटी क्रांति को एक करोड़ रुपये देने की घोषणा करता हूं.'

Photo Credit: PTI

रेणुका ठाकुर को भी मिलेंगे एक करोड़ रुपए 

उधर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को भारत महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया. शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र की रहने वाली रेणुका ठाकुर विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा रही हैं. मुख्यमंत्री ने खिताब जीतने पर रेणुका ठाकुर से फोन पर बात की. इसके साथ ही उन्होंने पूरी भारतीय टीम को अपना पहला विश्व कप जीतकर इतिहास रचने के लिए बधाई दी. 

Photo Credit: PTI

Photo Credit: PTI

ओमेक्स ने हरमनप्रीत को बनाया ब्रांड एंबेसडर  

रियल एस्टेट कंपनी ओमैक्स लिमिटेड ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एंबेसडर  बनाया है. रियल एस्टेट कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि ओमेक्स ने कौर को कंपनी का ब्रांड एंबेसडर बनाया है. ओमेक्स ने कहा कि हरमनप्रीत कौर के साथ कंपनी की साझेदारी खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के उसके दृष्टिकोण को मजबूत करती है, जो एथलीट के लिए उचित हो. 

हरमनप्रीत कौर ने कहा, ‘‘ मुझे ब्रांड एम्बैसडर के रूप में ओमेक्स के साथ जुड़ने और एक ऐसी कंपनी के साथ आने से खुशी है जो युवाओं को सशक्त बनाने व समुदायों को मजबूत करने का काम करती है.''

यूपी में दीप्ति शर्मा को उपाधीक्षक बनाया 

इस जीत के बाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली दीप्ति शर्मा को भी लगातार बधाइयां मिल रही हैं. अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने अपने एक्‍स हैंडल से बधाई दी है. साथ ही बताया है कि उन्‍हें स्‍पोर्ट्स कोटे के तहत पुलिस उपाधीक्षक नियुक्‍त किया गया है. 
उन्‍होंने एक्‍स पोस्‍ट में लिखा, "विश्व पटल पर उत्तर प्रदेश पुलिस का गौरव. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में दीप्ति शर्मा ने टूर्नामेंट में 215 रन और 22 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनीं — पूरे देश, प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस को अंतरराष्ट्रीय पटल पर गौरवान्वित किया. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ जी की कुशल खिलाड़ी योजना के अंतर्गत स्पोर्ट्स कोटा में पुलिस उपाधीक्षक पद पर नियुक्त किया है. दीप्ति शर्मा को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई."

Photo Credit: PTI

दीप्ति शर्मा ने इस टूर्नामेंट में 215 रन और 22 विकेट लेकर दीप्ति शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया है. 
 

ज्‍वैलर ने चांदी का बैट देने का किया ऐलान 

सूरत के डी खुशालदास ज्वैलर्स ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व चैंपियन बनने पर चांदी का बैट और स्टंप्स भेंट करने की घोषणा की है. इस हैंडमेड वर्क में राजस्थानी कारीगरी नजर आती है, जिसमें 340 ग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया है. इसका कुल वजन 3,818 ग्राम है. 

इस बैट और स्टंप को बनाने वाले ज्वेलर दीपक चौकसी ने कहा, "चांदी का बैट और स्टंप वर्ल्ड चैंपियन टीम को भेंट में दिया जाएगा. यह एक अनोखा और यादगार गिफ्ट है जो टीम की उपलब्धि को और भी खास बनाता है. इसके साथ हमने मेक-इन-इंडिया का भी संदेश दिया है. यह 7 दिनों में तैयार किया गया है. इसमें राजस्थानी कारीगरी देखने को मिलती है."

भारतीय टीम ने 52 रन से जीता मैच 

भारत ने रविवार को नवी मुंबई में खेले गए फाइनल मैच को 52 रन से अपने नाम किया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए. इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (101) की शतकीय पारी के बावजूद 45.3 ओवरों में महज 246 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए. 

