वायुसेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर की बरेली के पास इमरजेंसी लैंडिंग, सभी क्रू मेंबर सुरक्षित

- वायुसेना का एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव बरेली के पास तकनीकी खराबी के कारण सुरक्षित लैंडिंग कर गया
- हेलीकॉप्टर की लैंडिंग मीरगंज थाना क्षेत्र के बहरौली गांव में हुई, जिसमें कोई को नुकसान नहीं पहुंचा
- ध्रुव का उपयोग वायुसेना, थलसेना, नौसेना और तटरक्षक बल में सैनिकों के परिवहन और आपदा राहत के लिए किया जाता है
वायुसेना की एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) ध्रुव ने सोमवार को एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान उड़ान में तकनीकी खराबी के कारण बरेली के पास एहतियाती और सुरक्षित लैंडिंग की. एयरक्रू ने तेज़ी से आपात कार्रवाई की. एएलएच की एहतियाती लैंडिंग से ज़मीन पर किसी भी तरह की क्षति या चोट की सूचना नहीं है. वायुसेना ने बताया कि हेलीकॉप्टर को वापस लाने के लिए रिकवरी टीम भेज दी गई है.
भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने के बाद, मौके पर भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने तुरंत हेलीकॉप्टर को सुरक्षा घेरे में ले लिया. स्थानीय निवासी हेलीकॉप्टर को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे. यह लैंडिंग मीरगंज थाना क्षेत्र के बहरौली गांव में हुई है.
इसकी सामान्य क्षमता लगभग 12–14 लोगों की होती है, और इसे सैन्य तथा नागरिक दोनों तरह के मिशनों में उपयोग किया जाता है.
वायुसेना, थलसेना, नौसेना और तटरक्षक बल में ALH का व्यापक उपयोग होता है. इसका इस्तेमाल सैनिकों और सामग्री के परिवहन, खोज एवं बचाव अभियान, आपदा राहत, मेडिकल निकासी और प्रशिक्षण जैसे मिशनों में किया जाता है.
कुल मिलाकर ALH ध्रुव न केवल तीनों सेनाओं के लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, बल्कि देश में हेलीकॉप्टर निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करता है.
