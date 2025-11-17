वायुसेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर की बरेली के पास इमरजेंसी लैंडिंग, सभी क्रू मेंबर सुरक्षित

वायुसेना की एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) ध्रुव ने सोमवार को एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान उड़ान में तकनीकी खराबी के कारण बरेली के पास एहतियाती और सुरक्षित लैंडिंग की. एयरक्रू ने तेज़ी से आपात कार्रवाई की. एएलएच की एहतियाती लैंडिंग से ज़मीन पर किसी भी तरह की क्षति या चोट की सूचना नहीं है. वायुसेना ने बताया कि हेलीकॉप्टर को वापस लाने के लिए रिकवरी टीम भेज दी गई है.

भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने के बाद, मौके पर भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने तुरंत हेलीकॉप्टर को सुरक्षा घेरे में ले लिया. स्थानीय निवासी हेलीकॉप्टर को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे. यह लैंडिंग मीरगंज थाना क्षेत्र के बहरौली गांव में हुई है.

एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) ध्रुव भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित एक आधुनिक, बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर है. यह दो शक्तिशाली इंजन, डिजिटल एवियोनिक्स और उन्नत नियंत्रण प्रणालियों से लैस है, जिससे इसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों, समुद्री इलाकों और कठिन मौसम स्थितियों में भी सुरक्षित रूप से उड़ाया जा सकता है.

इसकी सामान्य क्षमता लगभग 12–14 लोगों की होती है, और इसे सैन्य तथा नागरिक दोनों तरह के मिशनों में उपयोग किया जाता है.

वायुसेना, थलसेना, नौसेना और तटरक्षक बल में ALH का व्यापक उपयोग होता है. इसका इस्तेमाल सैनिकों और सामग्री के परिवहन, खोज एवं बचाव अभियान, आपदा राहत, मेडिकल निकासी और प्रशिक्षण जैसे मिशनों में किया जाता है.

इसके उन्नत संस्करण ALH Mk-III और हथियारबंद संस्करण ALH Mk-IV “रुद्र” बेहतर सेंसर, हथियार और सुरक्षा प्रणालियां प्रदान करते हैं, जिससे यह हल्के आक्रमण और सशस्त्र गश्त के लिए भी उपयुक्त बन जाता है.

कुल मिलाकर ALH ध्रुव न केवल तीनों सेनाओं के लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, बल्कि देश में हेलीकॉप्टर निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करता है.