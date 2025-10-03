PAK को घुटनों पर ले आए, पूरी दुनिया ने देखा- वायुसेना अध्यक्ष एपी सिंह

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना को लेकर वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है.वायुसेना चीफ एपी सिंह ने कहा है कि भविष्य की लड़ाई पुराने से अलग होगी और इसके लिए हमें अभी से ही तैयार रहना होगा. वायुसेना चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर वायुसेना ने सटीक हमला किया था.उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं ने मिलकर काम किया. उन्होंने कहा कि हमारे सभी एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब रहे और हमने 300 किलोमीटर तक हमला किया.

VIDEO | Delhi: Addressing a press conference as part of 93rd anniversary of the Indian Air Force, Air Chief Marshal Amar Preet Singh, says, "In the aftermath of what happened in Pahalgam... we all know. We took a decision that we have to make them pay a price for whatever they… pic.twitter.com/4dBGC92Gtx — Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2025

पाकिस्तान में किया सटीक हमला

वायुसेना चीफ ने कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमला किया. इस दौरान नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गाय. उन्होंने किया ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि तीनों सेनाओं ने मिलकर काम किया है. हमारा मोटो है अचूक, अभेद्य और सटीक. हमने ये साबित भी कर दिया. उन्होंने कहा कि वायुसेना ने राहत और बचाव अभियान में दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया. उन्होंने मीडिया का जिक्र करते हुए कहा कि सबने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कंधे से कंधे से मिलाकर काम किया.

शुभांशु शुक्ला का भी जिक्र

वायुसेना चीफ ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का भी जिकर् किया. उन्होंने कहा कि एक वायुसैनिक का अंतरिक्ष में जाना वायुसेना के लिए बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सुरक्षाबलों को आत्मनिर्भर बनना होगा.

भविष्य की लड़ाई के लिए रहना होगा तैयार

वायुसेना चीफ ने कहा कि हमें भविष्य की लड़ाई के लिए अभी से तैयार रहना होगा. उन्होंने कहा कि अगली लड़ाई पुराने से काफी अलग होगी और हमें उसके लिए अभी से तैयार रहना होगा. वायुसेना चीफ ने कहा कि इसके लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है. हमने एलसीए मार्क-1 का ऑर्डर दे दिया है. उन्होंने कहा कि हम डीआरडीओ के सा मिलकर काम कर रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेकर सारे एजेंसी को मिलकर काम करना होगा.

एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब रहे

एपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं ने मिलकर काम किया. उन्होंने कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब रहे. हमने 300 किलोमीटर तक मार किया. उन्होंने साथ ही कहा कि थिएटर कमांड को लेकर कोई मतभेद नहीं है. इस विचार हो रहा है.