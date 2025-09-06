Delhi Flood Live: दिल्ली-एनसीआर इन दिनों बाढ़ की (Delhi Yamuna Flood) चपेट में है. यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है. हालांकि अब जलस्तर घट रहा है. लेकिन फिर भी यमुना खतरे के निशान के पार हैं. शनिवार सुबह 6 बजे यमुना के पानी का स्तर 206.65 दर्ज किया गया. जबकि सुबह 5 बजे यह 206.67 था.सुबह 6 बजे हथनी कुंड बैराज से 58216 क्यूसेक, वज़ीराबाद बैराज से 120220 क्यूसेक, ओखला बैराज से 218028 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. इस बीच मौसम विभाग ने आज बारिश का भी अलर्ट जारी किया है. अगले चार दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा.
Delhi Flood Live: बाढ़ राहत शिविरों में फैल रही बीमारी
यमुना में आई बाढ़ के कारण जलमग्न हुए इलाकों से परिवारों को राहत शिविरों में तो स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अब बाढ़ प्रभावित ये लोग बुखार, चकत्ते और ‘फंगल इंफेक्शन’ की शिकायत लेकर चिकित्सकों के पास पहुंच रहे हैं.
