विज्ञापन
विशेष लिंक
13 seconds ago

Delhi Flood Live: दिल्ली-एनसीआर इन दिनों बाढ़ की (Delhi Yamuna Flood) चपेट में है. यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है. हालांकि अब जलस्तर घट रहा है. लेकिन फिर भी यमुना खतरे के निशान के पार हैं. शनिवार सुबह 6 बजे यमुना के पानी का स्तर 206.65 दर्ज किया गया. जबकि सुबह 5 बजे यह 206.67 था.सुबह 6 बजे हथनी कुंड बैराज से 58216 क्यूसेक, वज़ीराबाद बैराज से 120220 क्यूसेक, ओखला बैराज से 218028 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. इस बीच मौसम विभाग ने आज बारिश का भी अलर्ट जारी किया है. अगले चार दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा. 

ये भी पढ़ें- दिल्ली में घट रहा यमुना का जलस्तर, फिर भी बाढ़ से राहत नहीं, बीमारियों के फैलने का बढ़ा खतरा

DELHI-NCR RAIN,FLOOD LIVE UPDATES...

Sep 06, 2025 07:21 (IST)
Link Copied
Share

Delhi Flood Live: बाढ़ राहत शिविरों में फैल रही बीमारी

यमुना में आई बाढ़ के कारण जलमग्न हुए इलाकों से परिवारों को राहत शिविरों में तो स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अब बाढ़ प्रभावित ये लोग बुखार, चकत्ते और ‘फंगल इंफेक्शन’ की शिकायत लेकर चिकित्सकों के पास पहुंच रहे हैं.

Sep 06, 2025 06:04 (IST)
Link Copied
Share

मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज भेजने वाला नोएडा से गिरफ्तार

मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज भेजने वाले को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार शख्स का नाम अश्विनी बताया जा रहा है.  नोएडा पुलिस ने आरोपी को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है. सूत्रों ने बताया की मामले की जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मुंबई पुलिस ने संपर्क किया और फिर नोएडा पुलिस ने टीम बनाई और आरोपी अश्वनी को हिरासत में लिया.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Fire Broke Bhiwandi, Delhi Yamuna, Rain News Pm Modi, Punjab Flood Trump
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com