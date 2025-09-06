Delhi Flood Live: दिल्ली-एनसीआर इन दिनों बाढ़ की (Delhi Yamuna Flood) चपेट में है. यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है. हालांकि अब जलस्तर घट रहा है. लेकिन फिर भी यमुना खतरे के निशान के पार हैं. शनिवार सुबह 6 बजे यमुना के पानी का स्तर 206.65 दर्ज किया गया. जबकि सुबह 5 बजे यह 206.67 था.सुबह 6 बजे हथनी कुंड बैराज से 58216 क्यूसेक, वज़ीराबाद बैराज से 120220 क्यूसेक, ओखला बैराज से 218028 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. इस बीच मौसम विभाग ने आज बारिश का भी अलर्ट जारी किया है. अगले चार दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा.
DELHI-NCR RAIN,FLOOD LIVE UPDATES...
UP: मुरादाबाद में बाढ़ जैसे हालात
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है.
#WATCH मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश): रामगंगा का जलस्तर बढ़ा जिसकी वजह से शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। pic.twitter.com/JNOFxTMyTH— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2025
Flood Live: बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे और स्थिति की समीक्षा करेंगे. ये जानकारी भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से सामने आई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे और स्थिति की समीक्षा करेंगे: भारत सरकार के सूत्र pic.twitter.com/bIhMBye7xz— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 5, 2025
Delhi Flood Live: यमुना के उफान का ड्रोन वीडियो देखें
दिल्ली में यमुना नदी के उफान का हाल ड्रोन से लिए गए वीडियो में देखिए. ये वीडियो पुराने लोहे के पुल से लिया गया है.
#WATCH दिल्ली: यमुना नदी उफान पर है पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2025
वीडियो पुराने लोहे के पुल से ड्रोन से लिया गया। pic.twitter.com/hRJvcIzpz1
Delhi Flood Live: यमुना अब भी खतरे के निशान से ऊपर
दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है. पानी खतरे के निशान से ऊपर है. पुराने लोहे के पुल से यमुना का रौद्र रूप देखिए.
#WATCH दिल्ली: यमुना नदी उफान पर है पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2025
वीडियो पुराने लोहे के पुल से है। pic.twitter.com/YQQutVJ2IM
Delhi Flood Live: बाढ़ राहत शिविरों में फैल रही बीमारी
यमुना में आई बाढ़ के कारण जलमग्न हुए इलाकों से परिवारों को राहत शिविरों में तो स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अब बाढ़ प्रभावित ये लोग बुखार, चकत्ते और ‘फंगल इंफेक्शन’ की शिकायत लेकर चिकित्सकों के पास पहुंच रहे हैं.
मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज भेजने वाला नोएडा से गिरफ्तार
मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज भेजने वाले को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार शख्स का नाम अश्विनी बताया जा रहा है. नोएडा पुलिस ने आरोपी को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है. सूत्रों ने बताया की मामले की जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मुंबई पुलिस ने संपर्क किया और फिर नोएडा पुलिस ने टीम बनाई और आरोपी अश्वनी को हिरासत में लिया.