हिडमा तो गया... नक्सलियों से मोदी सरकार कैसे कर रही आर-पार की जंग?

कुख्यात माओवादी कमांडर मादवी हिडमा को सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया है. 43 वर्षीय हिडमा 2013 के दरभा घाटी नरसंहार और 2017 के सुकमा घात सहित कम से कम 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार था. आज से 17 दिन पहले एनडीटीवी पावरप्ले के मंच में गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को चेतावनी देते हुए एक करोड़ के इनामी हिडमा के खात्मे की भविष्यवाणी कर दी थी. उन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे की आखिरी तारीख है. पावरप्ले में शाह ने बताया कि पहले नक्सल 130 से ज्यादा जिलों में फैला हुआ था. आज सिर्फ 11 जिले रह गए हैं. इसमें भी नक्सल प्रभावित तीन ही जिले बचे हैं. आज हिडमा के मारे जाने से नक्सलियों के हौंसले पस्त हो गए हैं

कैसे खत्म हुआ हिडमा, सरकार कैसे कर रही नक्सलियों के खिलाफ आखिरी लड़ाई?