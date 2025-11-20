विज्ञापन
रोहतक में हॉरर किलिंग : लव मैरिज करने पर सपना को गोलियों से किया छलनी, देवर बुरी तरह घायल

सपना ने अपने ही गांव में रहने वाले युवक सूरज से प्रेम विवाह किया था. परिवार इस शादी से खुश नहीं था. ऐसे में सपना की हत्या कर दी गई. आरोपियों ने सोची-समझी साजिश के तहत सपना के घर जाकर उसे गोली मार दी.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
रोहतक:

हरियाणा के रोहतक से एक हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर कहनी गांव में गोली मारकर विवाहिता की हत्या कर दी गई. सामने आई जानकारी के अनुसार मृतका सपना को जब बचाने के लिए उसका देवर साहिल आगे आया, तो उसे भी गोली मारी दी गई. मौके पर मौजूद लोग साहिल को तुरंत पीजीआई ट्रामा सेंटर ले गए. जहां उसका इलाज चल रहा है. आरोप है कि सपना के परिवार वालों ने इस वारदात को अंजाम दिया है.

क्या है पूरा मामला

सपना ने अपने ही गांव में रहने वाले युवक सूरज से प्रेम विवाह किया था. परिवार इस शादी से खुश नहीं था. ऐसे में सपना की हत्या कर दी गई. आरोपियों ने सोची-समझी साजिश के तहत सपना के घर जाकर उसे गोली मार दी. ये वारदात देर रात की है. बताया जा रहा है कि रात के समय सपना का पति सूरज घर पर नहीं था. आरोपी घर में आए और सपना को देखते ही उसपर गोली चला दी. घर में सपना का देवर साहिल था. उसने अपनी भाभी को बचाने की कोशिश भी की. इस दौरान उसे भी गोली लग गई. सपना की मौत हो गई है. जबकि साहिल का इलाज चल रहा है. 

पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी गई. जिसके बाद रोहतक पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन  शुरू कर दी है.

