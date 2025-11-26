बीजेपी कार्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह

बीजेपी मुख्यालय पर पिछले 29 सालों से टाइपिस्ट का काम कर रहे रामधन की बेटी की शादी में खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए. अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच शाह ने रामधन की बेटी की शादी के रिसेप्शन में जाने का समय निकाला. बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि वो राजनीतिक दल कम, एक परिवार अधिक हैं.

अमित शाह 23 नवंबर शाम को दिल्ली के द्वारका में रिसेप्शन में पहुंचे. वे वहां क़रीब दस मिनट तक रहे. परिवारवालों ने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाए.

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी राम धन पिछले क़रीब तीन दशकों से बीजेपी मुख्यालय पर टाइपिस्ट का काम कर रहे हैं. वे पार्टी के लोक सभा, राज्य सभा, विधानसभा और विधान परिषद के उम्मीदवारों के नाम वाली सूची तैयार करते हैं. यह बहुत गोपनीय और विश्वसनीयता का काम है. एक नाम भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए.

वे बीजेपी के कई अध्यक्षों के साथ नज़दीकी से काम कर चुके हैं. अमित शाह के अध्यक्ष रहते हुए भी रामधन को उनके साथ काम करने का मौक़ा मिला था.

पिछले साल उनके बेटे की शादी में भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय के कर्मचारियों के साथ समय बिता चुके हैं. लोक सभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए दिन-रात एक करने वाले कर्मचारियों से उन्होंने मिल कर जीत की बधाई दी थी. इसके लिए पिछले साल जुलाई में स्नेह मिलन का आयोजन भी किया गया था.