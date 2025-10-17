विज्ञापन
विशेष लिंक

हिंदू लड़कियां घर पर योग करें, जिम जाने की जरूरत नहीं... भाजपा विधायक के विवादित बोल

बीड़ जिले में आयोजित जनसभा के दौरान भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने कहा कि जिम में एक "बड़ी साजिश" चल रही है, जिसे समझना जरूरी है. उन्होंने कहा कि लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिम में ट्रेनिंग देने वाला कौन है.

Read Time: 2 mins
Share
हिंदू लड़कियां घर पर योग करें, जिम जाने की जरूरत नहीं... भाजपा विधायक के विवादित बोल
बीड़ जिले में आयोजित जनसभा के दौरान भाजपा विधायक पडलकर ने जिम में साजिश का आरोप लगाया है.
  • भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने एक जनसभा के दौरान हिंदू लड़कियों को जिम न जाने की सलाह दी.
  • पडलकर ने कहा कि जिम में एक बड़ी साजिश चल रही है और लोगों को ट्रेनर के बारे में सावधान रहना चाहिए.
  • उन्होंने परिवारों को अपनी बेटियों को समझाने की बात कही कि वे जिम जाने की बजाय घर पर योग करें.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

महाराष्ट्र के बीड़ जिले में आयोजित एक जनसभा के दौरान भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने लड़कियों को एक सलाह दी है. हालांकि इस सलाह के बाद पडलकर खुद विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं. पडलकर ने जनसभा के दौरान अपने संबोधन में हिंदू लड़कियों को जिम न जाने की सलाह दी है. साथ ही भाजपा विधायक ने कहा कि लड़कियों को फिटनेस के लिए घर पर ही योग करना चाहिए. 

बीड़ जिले में आयोजित जनसभा के दौरान पडलकर ने कहा कि जिम में एक "बड़ी साजिश" चल रही है, जिसे समझना जरूरी है. उन्होंने कहा कि लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिम में ट्रेनिंग देने वाला कौन है. सिर्फ यह देखकर धोखा न खाएं कि कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है या अच्छा दिखता है. यह सब एक चाल हो सकती है. 

घर की युवा लड़कियों को समझाना चाहिए: पडलकर

भाजपा विधायक ने कहा कि परिवारों को अपनी बेटियों को समझाना चाहिए कि वे जिम न जाएं. उन्‍होंने कहा, “एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, इसे ठीक से समझ लें. धोखा न खाएं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है या अच्छा बोलता है. लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जिम में उनका ट्रेनर कौन है. अगर घर की युवा लड़कियां जिम जाती हैं तो उन्हें समझाना चाहिए." 

घर पर योगा करें, जिम जाने की जरूरत नहीं: पडलकर

साथ ही भाजपा विधायक ने कहा, "लड़कियों को घर पर ही योगा करना चाहिए और जिम जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये धोखा दे रहे हैं और ये आप लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं.”

पडलकर के इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है, जहां कुछ लोग इसे महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही ठहरा रहे हैं, वहीं कई लोग इसे महिलाओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश बता रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra, BJP MLA Gopichand Padalkar, Gopichand Padalkar Advises Hindu Girls
Get App for Better Experience
Install Now