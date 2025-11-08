हमारी यह यात्रा किसी को डराने के लिए नहीं: हिंदू एकता पदयात्रा पर बोले धीरेंद्र शास्त्री

एकता पदयात्रा को लेकर NDTV ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यह यात्रा निकाल रहे हैं और यह मेरी दूसरी यात्रा है. इस यात्रा का एक ही संकल्प है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है. हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें कोई सरकार की तरफ से हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं चाहिए. हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम हिंदुओं को जागृत करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि वह अपने संस्कृति को अपनी परंपरा को सनातन धर्म को समझें ज्यादा से ज्यादा उसमें सम्मिलित हो, अपने परिवार की संख्या बढ़ाए. एक बच्चे पर ना रुके ताकि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ती रहे. हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत अग्रसर हो जाए.

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा, गौ हत्या रुकनी चाहिए... गाय हमारी माता है वह सनातन धर्म की पहचान है. हिंदुओं का गौरव है ऐसे में अगर गौ हत्या होती रहेगी तो यह हमारे लिए शर्म की बात है. यह यात्रा गोकशी रोकने के लिए भी है. यमुना और गंगा के साफ-सफाई के लिए हैं. यमुना और गंगा हमारे सनातन धर्म की पहचान है.

एकता यात्रा शुक्रवार को दिल्ली के छतरपुर से शुरू हुई थी.

मथुरा क्षेत्र होते हुए ये यात्रा 16 नंवबर को वृंदावन पहुंचेगी.

जहां पर बांके बिहारी का दर्शन कर यात्रा का समापन होगा.

इस पूरे यात्रा के पीछे हिंदू को जगाने का संकल्प है.

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि पूरे विश्व में कई घोषित मुस्लिम देश हैं. जहां पर मुसलमान की संख्या बहुत आयत है. आप देख लीजिए वहां पर हिंदुओं की क्या स्थिति है. हमारी लड़ाई किसी मुसलमान भाई से नहीं है. ना हमें उनसे कोई डर है, ना उन्हें हमसे कोई डर होना चाहिए. लेकिन वह कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे. यह हिंदू राष्ट्र है और यहां हिंदुओं के हिसाब से ही रहना पड़ेगा.

हिंदुओं को एक होना पड़ेगा

धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि जब मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो सकता है, तो हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं हो सकता है. जहां पर मुस्लिम ज्यादा है वहां मुस्लिम राष्ट्र है तो जहां हिंदू ज्यादा है वहां हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है. हमारे देश में ही कई राज्यों में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है. मंदिरों पर हमला होता है. यात्राएं निकालने पर विरोध होता है. कार्यवाही होती है इस तरीके की घटना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ही हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और मजबूत होना पड़ेगा.

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, हमारी यह यात्रा किसी को डराने के लिए नहीं है शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, सिर्फ हिंदू एकता के लिए है, हिंदू राष्ट्र के लिए है, गौ माता की रक्षा के लिए है, यमुना गंगा की साफ सफाई के लिए है और सनातन परंपरा को बचाना और हिंदुओं को जगाने के लिए है.

इस पूरी पदयात्रा में कल डेढ़ लाख लोग धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ चल रहे थे और आज लगभग इतनी ही संख्या फरीदाबाद रामलीला मैदान तक पहुंचेगी. आज यह पदयात्रा वहीं पर रात्रि विश्राम के लिए रुकेगी. कल फिर यह पदयात्रा आगे के लिए शुरू होगी और शाम को फिर विश्राम के साथ अगली सुबह शुरू होगी.

इस यात्रा में कई स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा खाने-पीने की और चाय पानी की भी व्यवस्था की गई है, जो श्रद्धालु इस यात्रा में साथ चल रहे हैं, उनके लिए जो लोग इस यात्रा में चल रहे हैं. उनसे भी हमने बातचीत की. इन लोगों का भी कहना है कि हम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ हैं और वह हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं. गौ हत्या पर रोक की मांग कर रहे हैं. हम उनके साथ हैं और वह जो कहेंगे जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे. इस यात्रा में चल रहे लोग दिल्ली से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, कई जगह से यहां पर पहुंचे हैं. महिलाएं बच्चे नौजवान बूढ़े सभी की अच्छी संख्या इस पदयात्रा में चल रहे श्रद्धालुओं में देखने को मिल रही है.