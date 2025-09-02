विज्ञापन
किन्नौर में चट्टानें गिरीं और टूटकर नदी में समा गई सड़क, तबाही का रूह कंपाने वाला वीडियो देखें

हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश जमकर तबाही मचा रही है. कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं. अब किन्नौर की तस्वीर डरा देने वाली है.

किन्नौर में चट्टानें गिरीं और टूटकर नदी में समा गई सड़क, तबाही का रूह कंपाने वाला वीडियो देखें
हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड
  • किन्नौर जिले के मलिंग के पास भारी लैंडस्लाइड के कारण 50 मीटर सड़क नदी में समा गई है, जिससे नेटवर्क कट गया है.
  • वांगतू के पास चट्टानें गिरने से पांच गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और नेशनल हाईवे पांच बंद हो गया है.
  • निगुलसरी और नाथपा झूला के पास लैंडस्लाइड होने से नेशनल हाईवे पांच पिछले 72 घंटे से बंद पड़ा है.
किन्नौर:

हिमाचल प्रदेश का इन दिनों बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है. बड़े पैमाने पर भस्खलन भी हो रहा है. ताजा मामला किन्नौर का है. किन्नौर जिले में मलिंग के पास भारी लैंडस्लाइड (Kinnaur Landslide) हो गया है. 50 मीटर सड़क धंसकर नदी में समा गई है. इस वजह से मलिंग का नेटवर्क बाकी दुनिया से कट गया है. वहीं दूसरी तरफ वांगतू के पास चट्टाने गिरने से 5 गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है. जिसकी वजह से नेशनल हाईवे-5 बं हो गया है. जबकि निगुलसरी और नाथपा झूला के पास लेंस्डलाइड होने और चट्टानें गिरने से नेशनल हाईवे-5 पिछले 72 घंटों से पहले ही बंद है.

हिमाचल के 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

हिमाचल में लगातार हो रही बारिश की वजह से 2 सितंबर के लिए मौसम विभाग ने 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. जबकि 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है. राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश और रेड अलर्ट के चलते स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है.

इन जिलों में स्कूस-कॉलेज बंद, ऑनलाइन होंगी क्लासेज

मौसम विभाग की ओर से जारी 3 जिलो में रेड अलर्ट और 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट के बाद लाहौल-स्पीति, शिमला, कुल्लू, सोलन ,कांगड़ा, ऊना ,हमीरपुर, सिरमौर सोलन,कुल्लू और मंडी के स्कूल भी आज बंद रहेंगे. शिमला और सोलन के डी.सी. की ओर से भी इस मामले में आदेश जारी किए गए हैं. हालांकि जिला मंडी में बाली चौकी उपमंडल के अधीन आने वाले सभी स्कूल बंद रहेंगे. इसी के साथ कुल्लू जिले के आनी समेत कई ब्लॉक के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है. ऐसे में शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास लेने को कहा गया है. सोमवार को भी कांगड़ा, शिमला, मंडी, सोलन, हमीरपुर, सिरमौर, विलासपुर, चम्बा, कुल्लू, ऊना और लाहौल-स्पीति जिले में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.

