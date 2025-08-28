खौफनाक तस्वीरें: करोड़ों का रिसॉर्ट कौड़ियों में बदला... उफनती ब्यास नदी ने मचाया तांडव

देशभर में भारी बारिश का कहर आफत बनकर लोगों पर टूट रहा है. जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी ने भी अपना तांडव दिखाया है. कई जगह सड़कें पूरी तरह से धंस चुकी हैं और घर भी बह गए हैं. मनाली में भी कुछ ऐसा ही तबाही का नजारा देखने को मिल रहा है, यहां करोड़ों के रिसॉर्ट और होटल भी इस आपदा की चपेट में आए हैं.



मनाली के रायसेन में करोड़ों का शिरार रिसॉर्ट का वीडियो आपने भी देखा होगा, जो काफी वायरल हो रहा है. ये रिसॉर्ट जल प्रलय का शिकार हुआ है.

एनडीटीवी की टीम कल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर बने इस रिसॉर्ट पर पहुंची और वहां से ग्राउंट रिपोर्टिंग की. इसमें पता लगा कि लोगों को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है.

करोड़ों के शिरार रिजॉर्ट को व्यास नदी ने कौड़ियों का कर दिया है.जहां रिसॉर्ट का स्विमिंग पूल था, अब वहां नदी बह रही है.

ये रिसॉर्ट पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा मशहूर था, लेकिन अब ये आधा आसमान में है और आधा जमीन पर टिका हुआ है, कभी भी पूरी बिल्डिंग नीचे आ सकती है.

रिसॉर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि 42 कमरे का ये रिसॉर्ट अब पूरी तरह से वीरान हो चुका है. नदी के किनारे बने इस रिसॉर्ट को भारी बारिश और बाढ़ की मार झेलनी पड़ी है.

हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों से बारिश के चलते संपर्क टूट चुका है. मणिमहेश यात्रा पर निकले हजारों श्रद्धालु, बारिश से टूटीं सड़कों के कारण चंबा में कई जगहों पर फंसे हुए हैं. खराब मौसम के कारण यह यात्रा सोमवार को रोक दी गई थी. फिलहाल कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.