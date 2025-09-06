विज्ञापन
विशेष लिंक

दो सूखे पेड़ कट गए होते तो मनाली की तिब्बती कॉलोनी इस तरह तबाह नहीं होती!

तिब्बती कॉलोनी के निवासी गणेश ने NDTV को बताया कि 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक लगातार लैंडस्लाइड से कई घर जमींदोज हो चुके हैं, कई घरों में मलबा भर चुका है, कइयों में दरारें पड़ गई हैं.

Read Time: 3 mins
Share
दो सूखे पेड़ कट गए होते तो मनाली की तिब्बती कॉलोनी इस तरह तबाह नहीं होती!
  • हिमाचल के मनाली में एक के बाद एक लैंडस्लाइड में तिब्बत कॉलोनी के कई घर तबाह हो चुके हैं.
  • स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर दो पेड़ काट दिए गए होते तो शायद इतनी तबाही न हुई होती.
  • एक बड़ा सा पेड़ चार मंजिला मकान की दो मंजिल तोड़ते हुए पहली मंजिल तक आ गया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

हिमाचल प्रदेश की दिलकश वादियों में बसी मनाली की तिब्बत कॉलोनी में आजकल मंजर बेहद दर्दनाक है. भारी बारिश के बीच लगातार हुए भूस्खलन ने यहां कई मकानों को जमींदोज कर दिया है. कई घरों में ऊपर तक मलबा भर गया है. कइयों में दरारें पड़ चुकी हैं. स्थानीय लोगों ने NDTV से कहा कि अगर दो पेड़ काट दिए गए होते तो शायद तिब्बत कॉलोनी में इतनी तबाही न हुई होती. 

कई घर जमींदोज, कई मलबे में दबे

NDTV की टीम मलबे में दबे कई घरों की छत से होते हुए स्थानीय निवासी गणेश के मकान तक पहुंची. गणेश ने बताया कि 26 अगस्त से 4 सितंबर के बीच हुए कई लैंडस्लाइड ने कॉलोनी के कई घरों को तबाह कर दिया है.  कई परिवार बेघर हो गए हैं. लोगों की जिंदगी भर की कमाई मलबे में तब्दील हो चुकी है.

कॉलोनी में तिब्बती शरणार्थियों के घर

तिब्बत कॉलोनी की पार्षद चुमी डोलमा ने NDTV को बताया कि यहां 45 मकान तिब्बती शरणार्थियों के हैं जबकि दर्जन भर से ज्यादा मकान स्थानीय लोगों के हैं. आसमानी आफत में चार घर पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं. मलबा और पत्थर आने से दर्जनों मकान दरक गए हैं. 

तिब्बती कॉलोनी में हर तरफ अफरातफरी का माहौल है. मलबे के ढेर और टूटी-फूटी इमारतें हर तरफ बिखरी पड़ी हैं. दर्जनों मजदूर मलबा हटाने में लगे हैं. कई मकान इस तरह जमींदोज हुए हैं कि उनके मालिक भी अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. कॉलोनी में जब पानी आया था तो लोग मकान छोड़कर चले गए थे, इसलिए बच गए.  

Latest and Breaking News on NDTV

दो बड़े पेड़ों ने मचाई तबाही

तिब्बती कॉलोनी में रहने वाले आकाश ने दावा किया कि अगर वन विभाग ने दो सूखे पेड़ काट दिए होते तो शायद इतना नुकसान नहीं हुआ होता. लोबसॉग चीफ़ोल का चार मंजिला मकान भी इनमें से एक बड़ा पेड़ गिरने से तबाह हो गया है. लैंडस्लाइड में यह पेड़ मकान की दो मंजिल की छत तोड़ते हुए पहली मंजिल पर आ गया था. 

4 मंजिला मकान पर भी गिरा पेड़

तिब्बती कॉलोनी में एक घर की छत पर मिले लोबसॉग और उनकी पत्नी सीरिंग पॉलजोम की कहानी सुनकर रूह कांप जाती है. सीरिंग ने बताया कि 26 अगस्त को जब लैंडस्लाइड हुआ था, तब वह दिल्ली में थीं. उनकी बेटी घर में थी. उन्होंने दो साल पहले ही जीवनभर की जमापूंजी लगाकर चार मंजिला मकान बनवाया था. दिल्ली से लौटकर जब उन्होंने देखा तो बड़ा सा पेड़ दो मंजिल तोड़ते हुए पहली मंजिल तक आ गया था.

Latest and Breaking News on NDTV

सीरिंग कहती हैं कि इस तबाही में हम सड़क पर आ गए हैं. मकान तक जाने का रास्ता भी बंद हो गया है. वह हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रही हैं. उन्होंने दावा किया कि अब तक केवल पांच हजार रुपए सरकार की तरफ से मिले हैं. उन्हें पिछले 10 दिनों से दूसरे के घर में रहना पड़ रहा है. 

कई घर पूरी तरह बर्बाद

तिब्बती कॉलोनी के शैलेश राय की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. उनका पूरा घर पत्थर और मलब में जमींदोज हो चुका है. वह दो मकान फांद कर अपने घर को देखने जा रहे हैं. इस तबाही में कॉलोनी के कई घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं. दर्जनों मकानों में मलबा आने से वे रहने लायक नहीं बचे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Manali Tibetan Colony, Manali Landslide, Himachal Rain Damage
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com