Photos: दो दिन की भारी बारिश से कुल्लू-मनाली में फिर मची तबाही, भूस्खलन में एक महिला की मौत

आज सुबह लेह की ओर जा रही एक ट्रैवलर ने जैसे ही पुल से गुज़रने की कोशिश की नदी का पानी बढ़ गया और ट्रैवलर वहीं फंस गई. इसे निकालने की कोशिश भी हुई लेकिन कामयाबी नहीं मिली.

  • हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन के कारण एक महिला की मौत और एक व्यक्ति घायल हो गया है
  • पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय लोगों ने महिला को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी मृत्यु हुई
  • मनालसू नदी के बढ़े पानी से ओल्ड मनाली का मुख्य लोहे का पुल नदी में डूब गया है
हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते कुल्लू में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक शख्श घायल हो गया. कुल्लू के ढालपुर में अचानक हुए भूस्खलन की वजह से ये हादसा हुआ. शालिनी राय भारद्वाज ने कहा कि सुबह सवेरे वार्ड नंबर 8 में अचानक भूस्खलन की चपेट में एक महिला और एक व्यक्ति आया.

उन्होंने कहा कि पुलिस होमगार्ड और स्थानीय लोगों ने महिला को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

उन्होंने कहा कि इस घटना में मृत महिला की पहचान 55 वर्षीय लता देवी ढालपुर निवासी के रूप में हुई है. उन्होंने कहा कि भूस्खलन की घटना में एक व्यक्ति भी घायल हुआ है जिसका इलाज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में चल रहा है.

कुल्लू से मनाली के रास्ते में जगह जगह लैंड स्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद हो गया है. मनालसू नदी का पानी बढ़ने से ओल्ड मनाली का एक मात्र संपर्क लोहे का पुल भी नदी में डूब गया है. स्थानीय निवासी कपिल ठाकुर ने बताया कि सुबह सात बजे अचानक मनालसू नदी का पानी बढ़ा जो पहले से क्षतिग्रस्त लोहे के पुल के ऊपर से गुज़र रहा है. लिहाज़ा पांच दिन की कड़ी मशक़्क़त से तैयार होने वाला अस्थाई रास्ता भी टूट गया है.

आज सुबह लेह की ओर जा रही एक ट्रैवलर ने जैसे ही पुल से गुज़रने की कोशिश की नदी का पानी बढ़ गया और ट्रैवलर वहीं फंस गई. इसे निकालने की कोशिश भी हुई लेकिन कामयाबी नहीं मिली. पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया. बारिश की वजह से ओल्ड मनाली का संपर्क फिर टूट गया है. मनाली के आगे अटल टनल के नजदीक बारिश के बाद बर्फ पड़ रही है.

उधर रायसेन में मशहूर शरार रिसार्ट पर भी इस बारिश की वजह से खतरा और बढ़ गया है. रायसेन में सड़क बनाने का काम भी रुक गया है क्योंकि व्यास नदी में पानी बढ़ गया है. फ़िलहाल मनाली और आसपास के लोग लगातार बारिश होने से ख़ासे डरे और सहमें हैं. 

