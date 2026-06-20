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घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर भारी तनाव, हाई अलर्ट जारी

BGB के साथ बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक बॉर्डर के पास जमा हो गए. इसके बाद बीएसएफ ने किसी भी भारतीय नागरिक को बॉर्डर ज़ोन के पास जाने से रोक दिया है. बॉर्डर पर लाल झंडे लहरा रहे हैं और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.

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घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर भारी तनाव, हाई अलर्ट जारी
फाइल फोटो
IANS
मालदा (पश्चिम बंगाल):

भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है. बिना बाड़ वाले बॉर्डर इलाके में घुसपैठियों की भीड़ जमा हो गई थी, जो भारत में प्रवेश करना चाहते थे. मालदा में भारत-बांग्लादेश के इस बॉर्डर पर, खासकर वैष्णव नगर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले सुखदेवपुर बॉर्डर इलाके में तनाव बना हुआ है.

खबरों के मुताबिक, कई बांग्लादेशी नागरिक बॉर्डर के उस हिस्से से भारतीय इलाके में घुस आए, जहां कोई बाड़ नहीं लगी है.

बीएसएफ ने इन लोगों को हिरासत में लिया और शनिवार को उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की कोशिश की, लेकिन बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने इसमें रुकावट डाली.

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इस घटना से इलाके में भारी तनाव फैल गया है और हालात नाजुक बने हुए हैं. BGB के साथ बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक बॉर्डर के पास जमा हो गए. इसके बाद बीएसएफ ने किसी भी भारतीय नागरिक को बॉर्डर ज़ोन के पास जाने से रोक दिया है. बॉर्डर पर लाल झंडे लहरा रहे हैं और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.

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Shreyashi
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