2 बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड अवैध रूप से त्रिपुरा में घुसे, BSF जवान ने एक को किया गिरफ्तार

हिरासत में लिए गए बीजीबी जवान से कामथाना बीएसएफ कैंप में पूछताछ की जा रही है. इस मामले पर बीएसएफ और बीजीबी के कमांडेंटों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई.

भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने गुरुवार को बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड को गिरफ्तार किया है, जिस तरीके से ये गार्ड हथियारों के साथ भारत की सीमा में घुसा, उसे देखकर इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं. बीएसएफ कैंप में ले जाकर इससे पूछताछ जारी है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल BSF सूत्रों के अनुसार दरअसल मामला त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले के कामथाना गांव का है. पकड़े गए जवान की पहचान मोहम्मद मिराज इस्लाम के रूप में हुई है, जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की 60वीं बटालियन का जवान है और बांग्लादेश के ब्राह्मणबरिया जिले के मदला में तैनात है.

दूसरा घुसपैठिया सीमा पार कर भागा

अधिकारियों ने बताया कि मिराज, एक दूसरे BGB जवान के साथ, सीमा गेट नंबर 136-137 से भारतीय क्षेत्र में लगभग 100 मीटर अंदर घुस आया और एक चाय बागान में घुस गया. अलर्ट BSF कर्मियों ने इस गतिविधि को देखा और मौके पर पहुंचकर मिराज को पकड़ लिया, जबकि दूसरा घुसपैठिया सीमा पार कर भाग गया.

बांग्लादेशी जवान से हो रही है पूछताछ

फिलहाल, हिरासत में लिए गए बीजीबी जवान से कामथाना बीएसएफ कैंप में पूछताछ की जा रही है. बीएसएफ अधिकारी ने कहा, "वो हथियारों से लैस था और उसके इरादे क्या थे, इसके बारे में जानकारी ली जा रही है."

फ्लैग मीटिंग के जरिए हो सकता है सामाधान

इस बीच, बीएसएफ और बीजीबी के कमांडेंटों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हो चुकी है और कल होने वाली फ्लैग मीटिंग के जरिए मामले का समाधान होने की संभावना है. इस घटना ने त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है, जिसमें तस्करी और अवैध सीमा पार करने की चुनौतियां हैं.

