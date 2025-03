महाकाल में हर्बल होली... VIDEOS देखें देशभर में कहां-कहां किस तरह से किया गया होलिका दहन

आज देशभर में होलिका दहन किया गया है. वैसे तो इस बार होलिका दहन का मुहुर्त रात को 11.30 बजे से 12.30 बजे तक का बताया गया था लेकिन देशभर के कई हिस्सों में शाम होते ही होलिका दहन कर लिया गया. जानकारी के मुताबिक़ मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में सबसे पहले होलिका दहन किया गया. इसके बाद गर्भगृह में महाकाल के साथ होली खेली गई और उन्हें गुलाल लगाया गया. महाकाल को गुलाल लगाने के बाद मंदिर परिसर में भक्तों पर गुलाल उड़ाया गया.

केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर के कई अन्य हिस्सों में भी होलिका दहन की धूम दिखाई दी. उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक में लोगों ने धूम धाम से होलिका दहन किया. इन्हीं की कुछ वीडियों सोशल मीडिया पर भी सामने आई हैं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने घर पर ही होलिका दहन किया. वहीं महाराष्ट्र में लोगों ने एकत्रित होकर होलिका दहन किया. हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भी होलिका दहन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. यहां देखें होलिका दहन के वीडियोज -

महाकाल में होलिका दहन

भोपाल में होलिका दहन

कर्नाटक में होलिका दहन

#WATCH | Karnataka: On the eve of the festival of #Holi , people perfom #HolikaDahan in Kalaburagi. pic.twitter.com/hw0bsifzxa

हरिद्वार में होली का त्योहार

#WATCH | Haridwar: Yog Guru Ramdev says, "Holi and Jumma on the same day is a divine coincidence. That is what Holi is - that we live together. Our Sanatana culture teaches us this..."



