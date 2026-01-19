नोएडा–ग्रेटर नोएडा में भारी ट्रैफिक जाम, नोएडा एक्सप्रेसवे से FNG तक रेंगती दिखीं गाड़ियां, जानिए क्या है कारण

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सोमवार की सुबह लोगों को ठंड और कुहासे में थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन यह राहत कुछ ही मिनटों में परेशानी में बदल गई जब सड़कें वाहनों से भर उठीं. जैसे ही लोग दफ्तर, कारोबार और अन्य जरूरी कामों के लिए घरों से निकले, शहर के कई इलाकों में भारी जाम की स्थिति बन गई. हालात तब और बिगड़े जब प्रशासन द्वारा ठंड के चलते स्कूलों की टाइमिंग को 10 बजे कर देने का असर सड़क पर साफ दिखा. ऑफिस घंटे और स्कूल टाइमिंग एक साथ पड़ने से ट्रैफिक दबाव अचानक दोगुना हो गया और कई मार्गों पर वाहन रेंगने को मजबूर हो गए. नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सटेंशन, एफएनजी, यमुना एक्सप्रेसवे लिंक रोड और कालिंदी कुंज–नोएडा एक्सप्रेसवे मार्ग पर घंटों जाम लगा रहा, जिससे आम लोगों की रोजमर्रा की रफ्तार ठहर गई.

स्कूल की टाइमिंग में बदलाव का दिखा असर

सड़क पर बढ़ते ट्रैफिक का सबसे बड़ा कारण बना स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव. प्रशासन ने ठंड से बच्चों को राहत देने के लिए स्कूल का समय सुबह 10 बजे कर दिया था. यही समय ऑफिस जाने वालों का भी पीक आवर होता है. दोनों के एक साथ आने से पूरे शहर की सड़कें वाहनों से भर गईं और कम से कम चार से पांच प्रमुख मार्गों पर जाम साफ दिखाई दिया.

पहला पीक-ऑफिस टाइम

दूसरा पीक-10 बजे स्कूल टाइम जब दोनों पीक टाइम एक ही समय पर आए, तो ट्रैफिक लोड अचानक बहुत बढ़ गया.

कालिंदी कुंज से नोएडा एक्सप्रेसवे आने वाला पूरा मार्ग जाम से जूझता रहा. दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों को दोगुना समय लगा और कुछ लोगों ने बताया कि 20 मिनट का रास्ता 1 घंटे में तय करना पड़ा. लोगों का कहना है कि सोमवार को "डबल पीक" स्थिति बन गई.

नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी भारी जाम

नोएडा एक्सप्रेसवे, जो सामान्य दिनों में तेज गति से चलने वाले वाहन के लिए जाना जाता है, सोमवार सुबह कई किलोमीटर तक धीमी रफ्तार में चलता रहा. उच्च तकनीकी पार्क, सेक्टर 93, सेक्टर 125 के आसपास वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं.

नोएडा एक्सटेंशन में भी परेशान हुए लोग

नोएडा एक्सटेंशन यानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आने वाली सड़कों पर भी यातायात का दबाव काफी बढ़ गया. गौर सिटी, बिसरख, एकलेव्या स्पोर्ट्स सिटी, चार मुर्ति हर जगह गाड़ियों की लंबी लाइनें नजर आईं. कई लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते दिखे कि वे आधे घंटे से एक ही स्थान पर फंसे हुए हैं.

एफएनजी (फरीदाबाद–नोएडा–गाजियाबाद) से जुड़ने वाली सड़कें भी सुबह के समय ठहरी रहीं. इस मार्ग से रोजाना हजारों लोग नोएडा और दिल्ली की तरफ जाते हैं, लेकिन सोमवार को वाहन बंपर‑टू‑बंपर चलते नजर आए.

यमुना एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाली लिंक सड़कों पर भी जाम का असर साफ दिखा. शारदा राउंडअबाउट से लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी रूट तक गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई.