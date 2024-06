तपाती गर्मी: दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में आज हीटवेव की वजह से रेड अलर्ट

IMD Heatwave Alert: दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और पंजाब में पिछले एक हफ्ते से फिर से हीटवेव और भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है. इतना ही नहीं भीषण गर्मी को देखते हुए आईएमडी (IMD) विभाग ने इन क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया है. उत्तर भारत में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. इतना ही नहीं उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है. बिहार में गर्मी और उमस के कारण पिछले 24 घंटों में कई लोगों की मौत हो गई है. दिल्ली में ऐसा लगने लगा है जैसे कि तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो.

सोमवार को दिल्ली से पश्चिम बंगाल जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण तीन घंटे से अधिक की देरी हुई थी. यह तकनीकी खराबी जमीन के तापमान में वृद्धि के कारण हुई है. हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार से छिटपुट बारिश और धूल भरी आंधी के कारण थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल लोगों को गर्मी से लंबे समय तक राहत मिलने की संभावना नहीं है.

Prayagraj (Uttar Pradesh) recorded the Highest Maximum Temperature of 47.6°C over the country on 17th June 2024. #maximumtemperature #prayagraj #uttarpradesh #heatwave @moesgoi @ndmaindia @DDNational @airnewsalerts @RailMinIndia @DDNewslive @NHAI_Official pic.twitter.com/zvPeqBRvT6

उत्तराखंड में, सबसे यात्रियों को आकर्षित करने वाले देहरादून में अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मसूरी में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. पौड़ी और नैनीताल जैसे पहाड़ी शहरों में भी पिछले तीन महीनों से बहुत कम या बिलकुल भी बारिश नहीं हुई है और यहां भी भीषण गर्मी पड़ रही है.

Today, Heatwave to severe heat wave conditions prevailed in most parts of Punjab & Haryana-Chandigarh-Delhi and Uttar Pradesh; in some parts of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand, Bihar, north Madhya Pradesh; at isolated pockets over Odisha. pic.twitter.com/rvsxopk69x