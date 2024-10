'वे भारत के बेटे थे', रतन टाटा के निधन पर इजरायल के PM ने जताया शोक

इज़राइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उद्योगपति और वैश्विक आइकन रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उनके देश में कई लोग टाटा की मृत्यु पर शोक मना रहे हैं.

पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे भारतीय उद्योगपति और टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का बुधवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया. वह 86 वर्ष के थे. उन्हें सोमवार को उम्र संबंधी बीमारियों के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वह मार्च 1991 से 28 दिसंबर 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे. उसके बाद 2016-2017 तक एक बार फिर उन्होंने समूह की कमान संभाली. उसके बाद से वह समूह के मानद चेयरमैन की भूमिका में आ गये थे.

बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर लिखा- मेरे मित्र, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, रतन टाटा के निधन पर पूरा इजरायल शोक व्यक्त करता है. कृप्या रतन के परिवार के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करें.

To my friend, Prime Minister @narendramodi.

I and many in Israel mourn the loss of Ratan Naval Tata, a proud son of India and a champion of the friendship between our two countries. 🇮🇱🇮🇳



Please convey my condolences to Ratan's family.



In sympathy,

Benjamin Netanyahu