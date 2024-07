मेरे चरणों की धूल ले लो... बाबा के बोलने पर दौड़ी थी जनता, हाथरस में कीचड़ भरी लाशों के ढेर में से ढूंढी थी मां : पीड़िता

हाथरस हादसे में पीड़ित परिवारों के दर्द बांटने आज राहुल गांधी भी पहुंचे. पीड़ितों ने बताया कि आखिर कैसे उनके अपने इस हादसे का शिकार हो गए. हाथरस के एक पीड़ित परिवार की महिला ने बताया कि राहुल गांधी हमसे मिलने आए थे और हमने उन्हें बताया कि हादसा कैसे हुआ. दरअसल, चलते वक्त बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की धूल लो... धूल के चक्कर में जनता भागी है, एक के ऊपर एक होते चलते गए. पता नहीं कौन किसके ऊपर गिरा, कैसे उनके प्राण निकले. जब खबर मिली तब मां का शव ढूंढकर लाए हैं. जब ढूंढकर गए तो देखा शव किचड़ में लिपटे पड़े थे, जब हम उन्हें ढूंढ रहे तो लग रहा कि कहां लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम.. मेरी मां ही घर का सहारा था. वहीं कमाकर लाती थी. भाइयों का बोरियों का काम है... वो भी सही नहीं चल रहा था. मां ही अस्पताल से कमाकर लाया करती थीं वो हम खाते थे.

#WATCH | Hathras Stampede Accident | Hathras, UP: After Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's visit, a member of a bereaved family says, "...He asked us how it all happened. I told him while walking Baba asked the devotees, 'Mere charno ki dhool lo'. After which people ran to touch his… pic.twitter.com/rtlM2mZ7C6