हरियाणा में 9 साल की लड़की के बच्चे को जन्म देने के वायरल वीडियो पर एक्शन, कैथल पुलिस ने बताई सच्चाई 

सोशल मीडिया पर नौ साल की बच्ची के मां बनने का दावा करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि अस्पताल में एक लड़की की गोद में एक छोटी बच्ची है. वीडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि इसमें कैथल सिटी थाने की थाना प्रभारी गीता इस घटना को लेकर अपना अनुभव साझा करती हुई दिखाई दे रही हैं. यह भी बताया जा रहा है कि लड़की के 12 साल के भाई ने ही अपनी बहन के साथ गलत काम किया है और वो गर्भवती हो गई.



वायरल वीडियो का सच सामने आया

दरअसल, यह वायरल वीडियो 5 मार्च 2025 का है, जहां कैथल में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट के सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है. इसमें थाना प्रभारी गीता लॉ स्टूडेंट के साथ अपनी तफ्तीश से जुड़ा अनुभव साझा कर रही हैं. लेकिन इसे नौ साल की बच्ची के मां बनने की घटना को कैथल से जोड़कर दिखाया जा रहा है. असल में इस वायरल वीडियो का कैथल जिले से कोई संबंध नहीं है.

कैथल पुलिस ने सफाई पेश की

वहीं कैथल पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते DSP ललित यादव ने एक वीडियो साझा करते हुए सफाई दी है. इसमें कहा गया है कि वायरल वीडियो का कैथल जिले से कोई संबंध नहीं है. कैथल पुलिस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती और वायरल वीडियो पर कैथल पुलिस संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करेगी.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

कैथल पुलिस के डीएसपी ने भी साफ किया है कि यह खबर पूरी तरह झूठी और बेबुनियाद है. पुलिस का कहना है कि कैथल जिले में ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई है. सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा दावा सच्चाई से परे है. पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे इस तरह की संवेदनशील और भ्रामक खबरों पर भरोसा न करें और न ही उन्हें आगे शेयर करें.

डीएसपी ने चेतावनी दी है कि जो लोग जानबूझकर ऐसी झूठी खबरें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट पर नजर बनाए है. अफवाह फैलाने वालों की पहचान की जा रही है.

इनपुट -पीयूष रवि

