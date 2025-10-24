ई गुड़गांव है भैया! चलती Thar से पेशाब करता दिखा शख्स, लोगों ने कहा- थोड़ी शर्म रखो भाई

Gurgaon Me Thar Se Peshab Kar Rahe Bande Ki Video: सोचिए, आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक आपके सामने एक चलती थार की बैकसीट से कोई शख्स दरवाजा खोलकर…पेशाब करने लगे. हां, सुनने में जितना बेहूदा लगता है, गुड़गांव में ऐसा ही हुआ है. सदर बाजार इलाके में फिल्माए गए इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है.

चलती थार और घटिया हरकत (Thar car pee video)

वीडियो में दिखता है कि एक शख्स Thar की पिछली सीट पर बैठा है. अचानक वह चलती गाड़ी का दरवाजा खोलता है, पैर हैंडल पर रखता है और खुलेआम सड़क पर पेशाब करना शुरू कर देता है. पीछे चल रहे बाइक सवार ने यह पूरी घटना अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली और बस, कुछ ही घंटों में यह क्लिप इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई.

VIDEO देखने के लिए यहां क्लिक करें

लोगों में गुस्सा 'महंगी गाड़ी है तो क्या तहजीब भी बिक जाएगी?' (Gurgaon Guy Urinating From Thar Video)

वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही लोग फट पड़े. वीडियो देख चुके कई सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. किसी ने लिखा, 'अब गुटखा थूकने के बाद ये नया लेवल आ गया है.' तो किसी ने कहा, 'Thar में बैठते ही लोगों की औकात सामने आ जाती है.' कई यूजर्स ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की गंदगी न फैलाए.

