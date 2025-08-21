डॉक्टर के साथ मारपीट के आरोपों पर हरीश खुराना की सफाई, बोले, 'AAP दिखाए मारपीट का एक भी वीडियो'

बीजेपी विधायक हरीश खुराना पर हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ मारपीट का आरोप लगा है. अस्पताल के कई इंटर्न्स ने मेडिकल सुप्रीडेंटेड को पत्र लिखकर इस मामले विधायक के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है. अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में भी खुराना गुस्से से अंदर जाकर बात करते हुए दिख रहे है. डॉक्टर्स के संगठन फेमा ने भी बयान जारी किया है. संगठन ने कहा, "खुराना का डॉक्टर के साथ यह व्यवहार स्वीकार्य नहीं है. इस मामले में दिल्ली पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करना चाहिए."

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर लगाया आरोप

इस मामले पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "दिल्ली पुलिस इस मामले में विधायक के खिलाफ FIR दर्ज करने से कतरा रही है, जबकि पीड़ित डॉक्टर की मांग है कि मामले का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए और पुलिस इस मामले की जांच करे. अगर पुलिस सख्त करवाई नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी के विधायकों का प्रतिनिधि मंडल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेगा."

हरीश खुराना की सामने आई सफाई

इस पूरे मामले पर अब बीजेपी विधायक हरीश खुराना की सफाई आई है. उन्होंने कहा, "कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुझ पर डॉक्टरों के साथ मारपीट का आरोप लगाया. मैं सौरभ भारद्वाज को चुनौती देता हूं कि वे डॉक्टरों के साथ मेरी मारपीट का कोई भी वीडियो दिखाएं. आम आदमी पार्टी को झूठ फैलाना बंद करना चाहिए. ये मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि कुछ डॉक्टरों द्वारा मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें आ रही थीं. आज मैंने खुद मास्क पहनकर अस्पताल का निरीक्षण किया, ताकि सच्चाई का पता चल सके. मैंने पाया कि कुछ डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे और कुछ फ्री खड़े थे. ये पूरा मामला महज एक नाटक है, जिसे डॉक्टरों की अपनी सुरक्षा के लिए बनाया गया है."

बता दें कि बुधवार को सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद खुराना ने आरोपी का आम आदमी पार्टी के गुजरात विधायक के साथ फोटो जारी किया था, जिसमें खुराना ने आरोप लगाया कि, "जिसका शक था वहीं हुआ...आरोपी का आप कनेक्शन". हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी ने इसे AI जनरेटेड वीडियो बताया और कहा कि खुराना ने गोपाल इटालिया के साथ खड़े दूसरे व्यक्ति को एडिट कर आरोपी का फोटो लगा दिया है.