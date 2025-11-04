हे प्रभु आप कहां थे! मोटर साइकिल पर 7 सवार को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले

मोटर साइकिल पर आपने कितने लोग चढ़े देखे होंगे. आम तौर पर दो सवार होते हैं. लेकिन हापुड़ में एक ऐसा फोटो वायरल हो रहा है जिसे देख आप दांत तले अंगुली दबा लेंगे. आप ही क्या पुलिस को भी इसे देख हाथ जोड़ने पड़ गए. मामला हापुड़ जिले का है. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है. पुलिसवाले इतनी सवारी को देख हक्के-बक्के दिख रहे हैं. अब भला मोटर साइकिल पर तीन सवारी हो तो समझ आता है लेकिन यहां तो एक दो नहीं पूरी 7 सवारी सवार थे.

दरअसल, नाके पर चेकिंग कर रहे पुलिसवाले ने जैसे इस बाइक सवार को देखा हाथ जोड़कर खड़े हो गए. बाइक पर सवाल ने अपने समेत कुल 6 बच्चों को बिठा रखा था. पुलिसवाले इसे देख हैरत में पड़ गए. फिर वो दोनों पुलिसवाले हाथ जोड़कर खड़े हो गए.

गढ़मुक्तेश्वर के पलवाड़ा चेक पोस्ट पर मंगलवार की सुबह ट्रैफिक पुलिस चेकिंग कर रही थी. इस दौरान हाइवे की तरफ जा रहे बाइक सवार को पुलिसकर्मी ने रोक लिया. बाइक चला रहे शख्स को छोड़ उसपर सवार सभी नाबालिग बच्चे थे.पुलिस ने इसके बाद बाइक वाले का 7 हजार का चालान काट दिया.

बाइक सवार को ना तो अपनी जान की परवाह है, न ही बच्चों की कोई चिंता. एक बाइक पर नाबालिग बच्चों के साथ जान जोखिम में डालकर सफर करना युवक को भारी पड़ गया. ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाथ जोड़कर अपील की गई कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए. अपने साथ साथ बच्चों की चिंता बहुत जरूरी है.

