न्यूज एंकर ने दफ्तर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, अगले महीने होने वाली थी शादी; कार्ड भी बंट चुके थे

Guwahati Suicide: शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, रितुमोनी 23 नवंबर को ऑफिस गई थीं, लेकिन शफ्ट खत्म होने के बाद रात को घर वापस नहीं लौटीं. सोमवार सुबह जब उनके साथी दफ्तर पहुंचे तो वहां पर रितुमोनी के शव को देखकर सन्न रह गए.

गुवाहाटी में न्यूज एंकर ने की आत्महत्या.
  • गुवाहाटी में एक महिला एंकर रितुमोनी रॉय ने अपने ऑफिस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
  • मृतक की शादी अगले महीने होने वाली थी और हाल ही में प्री-वेडिंग समारोह में भी शामिल हुई थी.
  • पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें केवल माफी मांगते हुए यह सबके भले की बात लिखी है.
गुवाहाटी:

गुवाहाटी से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक स्थानीय न्यूज़ पोर्टल की महिला एंकर ने दफ्तर में फांसी लगातर आत्महत्या कर ली. महिला पत्रकार सोमवार तड़के डिजिटल न्यूज़ पोर्टल के दफ्तर में मृत पाई गई. अगले महीने ही उसकी शादी होने वाली थी. परिवार के लिए शादी की ये खुशियां अचानक मातम में बदल गई हैं. मृतक एंकर की पहचान रितुमोनी रॉय के रूप में हुई है. बता दें कि न्यूज पोर्टल का दफ्तर गोवाहाटी के क्रिश्चियन बस्ती इलाके में है. इसी दफ्तर में रितुमोनी मृत पाई गई. घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह टेबल पर चढ़कर फांसी के फंदे में लटकती दिखाई दे रही हैं. सुसाइड के पीछे की वजह अब तक सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

महिला एंकर ने सुसाइड नोट में क्या लिखा?

गुवाहाटी पुलिस को घटनास्थल से एक छोटा सा सुसाइड नोट भी मिला है. इस सुसाइ़ड नोट में लिखा है कि "यह सबके भले के लिए है, मुझे माफ़ करना." इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, रितुमोनी 23 नवंबर को ऑफिस गई थीं, लेकिन शफ्ट खत्म होने के बाद रात को घर वापस नहीं लौटीं. सोमवार सुबह जब उनके साथी दफ्तर पहुंचे तो वहां पर रितुमोनी के शव को देखकर सन्न रह गए.

शादी से 12 दिन पहले क्यों की आत्महत्या?

रितुमोनी पहले भी कई डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक महिला एंकर की शादी अगले महीने 5 दिसंबर को होने वाली थी. शादी के कार्ड भी बंट चके थे. घटना से एक रात पहले वह एक दोस्त के घर पर प्री-वेडिंग समारोह में भी शामिल हुई थीं, जिसके बाद वह ऑफिस आईंऔर बाद में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली.

पारिवारिक सूत्रों ने संकेत दिया है कि रितुमोनी के कथित आत्महत्या के पीछे की वजह फाइनेंशियल हो सकती है. हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस कथित आत्महत्या के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है.

