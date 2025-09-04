ZERO GST: हेल्थ बीमा और बच्चों की कॉपी-किताबों पर अब 0% GST, पैरेंट्स को मिला सबसे बड़ा गिफ्ट

भारत ने अमेरिका के कठोर टैरिफ से पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों के बीच घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए साबुन से लेकर छोटी कारों तक सैकड़ों उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की है. नई दरें 22 सितंबर से, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी. इस जीएसटी रियायत पैकेज में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है. कई वस्तुओं पर टैक्स को 5 फीसदी तक घटाया गया है, जबकि कुछ पर इसे पूरी तरह जीरो कर दिया गया है. सबसे बड़ा तोहफा स्कूली बच्चों, उनके माता-पिता और स्वास्थ्य बीमा से जुड़ा है. अब तक बच्चों की स्टेशनरी पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था. इसकी हर बार आलोचना होती थी. नई दरों के तहत इसे पूरी तरह जीएसटी-फ्री कर दिया गया है.

आम आदमी को बड़ी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो नई दरों का ऐलान किया है उसमें सबसे अहम है हेल्‍थ एंड लाइफ इंश्‍योरेंस पर जीएसटी निल होना. इस पर सरकार की तरफ से 18 फीसदी जीएसटी लगाया गया था लेकिन अब चूंकि यह जीरो हो गया है तो आम आदमी को बड़ी राहत मिलने की संभावना है.

इसके अलावा जिन चीजों पर सरकार ने जीएसटी निल किया है उनमें स्‍टेशनरी के आइटम्‍स सबसे खास हैं. स्‍टेशनरी के जिन आइटम्‍स पर जीएसटी निल यानी जीरो हुआ है उनमें-मैप्‍स, चार्ट और ग्‍लोब्‍स पेंसिल, कटर और क्रेयॉन्‍स, एक्‍सरसाइज बुक्‍स और नोटबुक्‍स पर जीएसटी जीरो कर दिया गया है. इन सामानों पर पहले 12 फीसदी जीएसटी लगता था. इसके अलावा इरेजर पर भी सरकार ने पांच फीसदी जीएसटी लगाया था और अब इसे भी निल यानी जीरो कर दिया गया है.

पीएम मोदी ने क्‍या कहा

हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस पर सरकार की तरफ से लगाया गया जीएसटी हर बार आलोचनाओं के घेरे में था. यह वह मुद्दा था जिस पर विपक्ष, खासकर तृणमूल कांग्रेस, कई बार सरकार को घेर चुका था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बड़ी कटौती की घोषणा के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि ये बड़े स्‍तर के सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, खासकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे.

