उन्‍होंने कहा कि पहले यह सोच थी कि सरकार सबकुछ करेगी, लेकिन अब सोच यह है कि सरकार सबके लिए करेगी. अब सरकार सबके लिए काम करने की भावना के साथ टाइम और रिसोर्स का उचित ढंग से उपयोग कर रही है. आज की सरकार का ध्येय है Nation First, Citizen First और आज की सरकार की प्राथमिकता है- वंचितों को वरीयता. आज सरकार आकांक्षी ब्लॉक तक जा रही है और आज की सरकार देश के सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव ना मान कर उन्हें First Village मान कर काम कर रही है.