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सरकार ने Google Android और Apple iOS को नोटिस जारी कर उनके App Store से 7 ऐप्स हटाने को कहा

ई-रिक्शा को दूर से ही बंद करने के लिए चीनी स्मार्टफोन ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. कुछ लोगों के लिए ये मजाक है, पर यह ई-रिक्शा ड्राइवरों के लिए असल में खतरनाक है, क्योंकि इससे उनकी गाड़ी बीच सड़क पर ही रुक जाती है.

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सरकार ने Google Android और Apple iOS को नोटिस जारी कर उनके App Store से 7 ऐप्स हटाने को कहा
भारत सरकार ने ई रिक्शा प्रैंक मामले में अब सख्त रुख अपनाया है.
  • केंद्र सरकार ने ई-रिक्शा बंद करने वाले सात मोबाइल ऐप्स को Android और Apple स्टोर से हटाने का आदेश दिया है
  • BAT BMS और Epoch Li-ion जैसे ऐप्स ब्लूटूथ से लिथियम-आयन बैटरियों को दूर से बंद करने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे
  • ई-रिक्शा चालक इन ऐप्स के कारण सड़क पर गाड़ी अचानक बंद होने से आर्थिक और तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं
क्या सरकार बैटरी बनाने वाली कंपनियों पर कोई सुरक्षा नियम लागू करेगी?

दिल्ली में ई-रिक्शा को बंद करने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल की खबरें सामने आने के बाद, केंद्र सरकार ने Android Play Store और Apple App Store से सात मोबाइल ऐप्स - जिनमें BAT BMS, SMART BMS, LOSSIGY और Epoch Li-ion शामिल हैं - को हटाने का आदेश दिया है.BAT BMS और Epoch Li-ion बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स हैं, जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं और लिथियम-आयन बैटरी को दूर से बंद करने में मदद करते हैं. इन ऐप्स का इस्तेमाल "प्रैंक" करने और चलती गाड़ियों को बंद करने के लिए किया जा रहा है.

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अब इन ऐप्स को हटाने का आदेश दिया है. MeitY के सेक्रेटरी एस. कृष्णन ने NDTV Profit से बात करते हुए कहा कि सरकार ऐप स्टोर्स के साथ इस मुद्दे पर बात करेगी ताकि यह पक्का किया जा सके कि नुकसान पहुंचाने वाले ऐप्स पब्लिक डोमेन में न आएं.

इस मामले में कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कृष्णन ने कहा, "यह सही है... कुछ ऐप्स हमारे ध्यान में आए थे और उन दोनों को ही ऐप स्टोर से हटा दिया गया है." वह CII साइबर सिक्योरिटी समिट के दौरान यह बात कह रहे थे.

ई-रिक्शा प्रैंक कैसे किया जा रहा था?

ई-रिक्शा को दूर से ही बंद करने के लिए चीनी स्मार्टफोन ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह तरीका बहुत आसान है: मोबाइल ऐप खोलें, ब्लूटूथ के जरिए पास की बैटरी से कनेक्ट करें और डिस्चार्ज स्विच चालू करें. बस एक टैप से गाड़ी बंद हो जाती है. इससे ड्राइवर उलझन में पड़ जाता है और फंस जाता है. ड्राइवर ई-रिक्शा को तभी दोबारा चालू कर सकता है, जब उसी ऐप से उसे फिर से ऑन किया जाए.

ई-रिक्शा ड्राइवर बेबस और लाचार

कुछ लोगों के लिए ये मजाक है, पर यह ई-रिक्शा ड्राइवरों के लिए असल में खतरनाक है, क्योंकि इससे उनकी गाड़ी बीच सड़क पर ही रुक जाती है. इंस्टाग्राम पर वायरल हुए एक वीडियो में एक ड्राइवर बहुत परेशान दिख रहा है, जिसकी गाड़ी को किसी अनजान व्यक्ति ने बंद कर दिया है. जब तक गाड़ी दोबारा चालू नहीं होती, वह उसे चलाकर पैसे नहीं कमा सकता. इसके उलट, गाड़ी को किसी लोकल मैकेनिक से ठीक करवाने की कोशिश में उसकी उस दिन की कमाई भी चली जाएगी. सभी ड्राइवरों के पास स्मार्टफोन या नए ऐप को इस्तेमाल करने की तकनीकी जानकारी नहीं होती है.

कुछ मामलों में, अजनबियों की मदद से ड्राइवर इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकल पाए. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अमान सिद्दीकी ने एक प्रभावित ड्राइवर के साथ हुए दिल को छू लेने वाले अनुभव के बारे में बताया. सिद्दीकी ने बताया, "मैंने एक आदमी को अपने रिक्शे को दूसरे रिक्शे से बांधकर खींचते हुए देखा. मुझे शक हुआ कि इसके पीछे कोई ऐप हो सकता है. मैं अपनी गाड़ी उसके पीछे ले गया और अपने ऐप को उस रिक्शे से कनेक्ट करने की कोशिश की. जैसे ही कनेक्शन हुआ, मैंने उसे रुकने के लिए कहा और बताया कि अब उसका रिक्शा फिर से चालू हो जाएगा."

खबरों के मुताबिक, उस दिन ड्राइवर को 400 से 500 रुपये का नुकसान हुआ. सिद्दीकी ने आगे बताया, "वह भावुक हो गया और उसने मुझे बताया कि उसकी पूरे दिन की कमाई का नुकसान हो गया था. उसने रिक्शा किराए पर लिया था... उसका रिक्शा पूरे दिन एक ही जगह पर खड़ा रहा था."

दिल्ली सरकार ने क्या कहा

दिल्ली सरकार के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, यह ऐप मुख्य रूप से बैटरी के पैरामीटर जैसे वोल्टेज, तापमान और करंट को रियल-टाइम में मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके कंट्रोल फंक्शन का गलत इस्तेमाल उन सिस्टम पर किया जा सकता है, जिनमें सही ऑथेंटिकेशन नहीं है. अधिकारी ने कहा, "इसमें कोई पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन नहीं है. इस वजह से, पावर आउटपुट को काटना और गाड़ी को अचानक रोकना आसान हो जाता है."

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